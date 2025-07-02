Ястремська розкрила, як обіграла Гофф на Вімблдоні

Даяна Ястремська святкує перемогу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжила боротьбу на Вімблдоні після вражаючої перемоги над Коко Гофф із рахунком 7:6 (7:3), 6:1. Одеситка розкрила, що допомогло їй впоратися з тиском чинної чемпіонки Ролан Гаррос.

Ястремська пояснила, що на траві Лондона вона відчуває зв'язок із минулим, повідомляє пресслужба Вімблдону.

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"Перш за все хочу сказати, що цей корт дарує мені безліч приємних спогадів — саме тут я грала фінал юніорського Вімблдону. Він викликає в мене сильні емоції", — заявила українська тенісистка.

За її словами, емоційний зв'язок надав Ястремській необхідну мотивацію. Говорячи про гру проти Коко Гофф, Даяна зізналася, що відчувала неймовірний підйом. Українка заявила, що вона справді була "у вогні" — навіть манікюр у спортсменки був у вигляді язиків полум'я, що символічно позначилося на настрої та рівні гри.

Матчі проти американки вона вважає особливими: Ястремська високо оцінила й тенісні якості суперниці, і їхні добрі стосунки поза кортом. Усе це, на думку українки, допомогло їй максимально розкріпачитися та продемонструвати найкращий теніс.

Даяна Ястремська та Коко Гофф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Особливу роль в успіху зіграла команда спортсменки. Даяна зазначила, що її близькі та тренерський штаб завжди вірять у неї. На трибунах у день перемоги її підтримували тренер Ману, наставниця з йоги Вікторія, мама, агентка та друзі. Така підтримка, за словами тенісистки, стала потужним стимулом.

Що чекає на Ястремську далі

Також вона згадала головний девіз своєї команди — "Вір у те, що робиш". Саме ця установка, впевнена Ястремська, допомагає справлятися з емоційним тиском й не втрачати концентрації у відповідальні моменти.

У другому раунді турніру Даяна зустрінеться з "нейтральною" спортсменкою Анастасією Захаровою. Після перемоги над Гофф Ястремська підтвердила, що психологічна стабільність та атмосфера на корті — ключові для продовження зростання і впевненого виступу в Лондоні.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна теж успішно перемогла в першому матчі на Вімблдоні. Незабаром після цього українка опублікувала фотографію, на якій позує з послом України в Лондоні Валерієм Залужним.