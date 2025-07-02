Українка Даяна Ястремська перемогла на Вімблдоні другу ракетку світу Коко Гофф

Даяна Ястремська на корті. Ілюстративне фото: Reuters

Українка Даяна Ястремська успішно стартувала на престижному тенісному турнірі Вімблдон, здобувши перемогу над другою ракеткою світу Коко Гофф. Зіркову американку вдалось обіграти у двох сетах.

Про перебіг матчу повідомляє портал Sport.ua.

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Попри те, що наша спортсменка знаходиться на 42 позиції рейтингу WTA, іменита американка не змогла нав'язати Даяні сильного опору.

Лише під час першого сету зав'язалась сильна боротьба і лише під час тай-брейку Даяна обійшла суперницю з рахунком 7:6.

В другому сеті друга ракетка світу вже не сильно опиралась і сет закінчився з рахунком 6:1 на користь Ястремської.

Тепер Даяні доведеться зустрітись з "нейтральною" росіянкою Анастасією Захаровою. Та своєю чергою перемогла білоруску Вікторію Азаренко.

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