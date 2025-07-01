Еріксен та ще 8 гравців безплатно підуть із Манчестер Юнайтед

Крістіан Еріксен під час матчу. Фото: Reuters

Після провального для "Манчестер Юнайтед" сезону-2024/2025, завершеного на 15-му місці та без титулів, клуб абсолютно безплатно відпустив дев'ятьох гравців. Їхні контракти закінчилися 30 червня.

Серед тих, хто залишив команду, є зіркові футболісти, повідомляє Football Transfers.

Реклама

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" обрав футболістів, які не входять до планів тренерського штабу Рубена Аморіма на наступний сезон. Це Крістіан Еріксен (33 роки, вісім голів та 10 передач за три сезони, переможець Кубка Англії), Віктор Ліндельоф (30 років, вісім років у клубі та майже 300 матчів) та Джонні Еванс.

"Червоні дияволи" після завоювання трофея. Фото: Reuters

Хто ще піде з "МЮ"

Без контрактів на "Олд Траффорд" залишилися й менш впізнавані гравці. Це Хуберт Грачик, Джек Кінгдон, Сем Мюррей, Том Майлз, Джеймс Нолан та Том Вустер. Том Хітон, який почав літо без контракту, несподівано залишився — він підписав угоду терміном на один рік.

Після найгіршого сезону за півстоліття "Манчестер Юнайтед" активно перебудовується. Відхід частини гравців відкриває двері для нових підписань і дає шанс молоді.

Відомо, що на трансферному ринку "МЮ" шукатиме форварда, лівого захисника та кілька гравців у центр поля.

Нагадаємо, Антон Царенко, вихованець київського "Динамо", віддав перевагу оренді в зручний для розвитку клуб, а не контракту з "Депортіво".

Один із відомих футболістів відмовився від переїзду в Росію, попри привабливі умови й обіцяні бонуси.

Можливий перехід Іллі Забарного в "ПСЖ" може зірватися. Французький клуб не може продати свого голкіпера з Росії.