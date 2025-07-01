Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Манчестер Юнайтед готов бесплатно отпустить 9 игроков

Манчестер Юнайтед готов бесплатно отпустить 9 игроков

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:33
Эриксен и еще 8 игроков бесплатно уйдут из Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен во время матча. Фото: Reuters

После провального для "Манчестер Юнайтед" сезона-2024/2025, завершенного на 15-м месте и без титулов, клуб совершенно бесплатно отпустил девять игроков. Их контракты истекли 30 июня.

Среди тех, кто покинул команду, есть звездные футболисты, сообщает Football Transfers

Реклама
Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" выбрал футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба Рубена Аморима на следующий сезон. Это Кристиан Эриксен (33 года, восемь голов и 10 передач за три сезона, победитель Кубка Англии), Виктор Линделеф (30 лет, восемь лет в клубе и почти 300 матчей) и Джонни Эванс.

Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" после завоевания трофея. Фото: Reuters

Кто еще уйдет из "МЮ"

Без контрактов на "Олд Траффорд" остались и менее узнаваемые игроки. Это Хуберт Грачик, Джек Кингдон, Сэм Мюррей, Том Майлз, Джеймс Нолан и Том Вустер. Том Хитон, начавший лето без контракта, неожиданно остался — он подписал соглашение сроком на один год. 

После худшего сезона за полвека "Манчестер Юнайтед" активно перестраивается. Уход части игроков открывает двери для новых подписаний и дает шанс молодежи.

Известно, что на трансферном рынке "МЮ" будет искать форварда, левого защитника и несколько игроков в центр поля.

Напомним, Антон Царенко, воспитанник киевского "Динамо", предпочел аренду в удобный для развития клуб, а не контракт с "Депортиво".

Один из известных футболистов отказался от переезда в Россию, несмотря на заманчивые условия и обещанные бонусы.

Возможный переход Ильи Забарного в "ПСЖ" может сорваться. Французский клуб не может продать своего голкипера из России.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Рубен Аморим
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации