Эриксен и еще 8 игроков бесплатно уйдут из Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед готов бесплатно отпустить 9 игроков
После провального для "Манчестер Юнайтед" сезона-2024/2025, завершенного на 15-м месте и без титулов, клуб совершенно бесплатно отпустил девять игроков. Их контракты истекли 30 июня.
Среди тех, кто покинул команду, есть звездные футболисты, сообщает Football Transfers.
"Манчестер Юнайтед" выбрал футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба Рубена Аморима на следующий сезон. Это Кристиан Эриксен (33 года, восемь голов и 10 передач за три сезона, победитель Кубка Англии), Виктор Линделеф (30 лет, восемь лет в клубе и почти 300 матчей) и Джонни Эванс.
Кто еще уйдет из "МЮ"
Без контрактов на "Олд Траффорд" остались и менее узнаваемые игроки. Это Хуберт Грачик, Джек Кингдон, Сэм Мюррей, Том Майлз, Джеймс Нолан и Том Вустер. Том Хитон, начавший лето без контракта, неожиданно остался — он подписал соглашение сроком на один год.
После худшего сезона за полвека "Манчестер Юнайтед" активно перестраивается. Уход части игроков открывает двери для новых подписаний и дает шанс молодежи.
Известно, что на трансферном рынке "МЮ" будет искать форварда, левого защитника и несколько игроков в центр поля.
Напомним, Антон Царенко, воспитанник киевского "Динамо", предпочел аренду в удобный для развития клуб, а не контракт с "Депортиво".
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