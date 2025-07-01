Эриксен и еще 8 игроков бесплатно уйдут из Манчестер Юнайтед

Кристиан Эриксен во время матча. Фото: Reuters

После провального для "Манчестер Юнайтед" сезона-2024/2025, завершенного на 15-м месте и без титулов, клуб совершенно бесплатно отпустил девять игроков. Их контракты истекли 30 июня.

Среди тех, кто покинул команду, есть звездные футболисты, сообщает Football Transfers.

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"Манчестер Юнайтед" выбрал футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба Рубена Аморима на следующий сезон. Это Кристиан Эриксен (33 года, восемь голов и 10 передач за три сезона, победитель Кубка Англии), Виктор Линделеф (30 лет, восемь лет в клубе и почти 300 матчей) и Джонни Эванс.

"Красные дьяволы" после завоевания трофея. Фото: Reuters

Кто еще уйдет из "МЮ"

Без контрактов на "Олд Траффорд" остались и менее узнаваемые игроки. Это Хуберт Грачик, Джек Кингдон, Сэм Мюррей, Том Майлз, Джеймс Нолан и Том Вустер. Том Хитон, начавший лето без контракта, неожиданно остался — он подписал соглашение сроком на один год.

После худшего сезона за полвека "Манчестер Юнайтед" активно перестраивается. Уход части игроков открывает двери для новых подписаний и дает шанс молодежи.

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