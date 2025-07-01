Царенко из Динамо отказался от трансфера в испанский клуб

Антон Царенко (слева) во время тренировки. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко отказался от перехода в испанский "Депортиво Ла-Корунья" и вместо этого вернется в аренду в польскую "Лехию Гданьск".

Сделка была закрыта в понедельник вечером, сообщает Trojmiasto.pl.

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Согласно источнику, Царенко находился в Испании, но после товарищеского матча "Лехии" он выбрал возвращение в Гданьск. Отмечается, что "роман" с "Депортиво" длился несколько недель. Стороны то сближались, то отходили друг от друга.

Антон Царенко (слева) и Богдан Вьюнник. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Польская аренда вместо Испании

"Депортиво" — участник Сегунды и чемпион Испании 1999 года. Несмотря на статус клуба и престиж лиги, Антон Царенко предпочел проверенную аренду. Именно поэтому "Динамо" и "Лехия" согласовали сделку, которая позволит ему получить игровую практику.

Также в польской прессе поднимается тема защитника "Динамо" Максима Дячука, который может стать следующим арендованным игроком "Лехии". Клубы активно ведут переговоры.

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