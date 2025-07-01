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Главная Спорт Стало известно, почему Динамо не купило высоченного защитника

Стало известно, почему Динамо не купило высоченного защитника

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 07:15
Динамо не смогло подписать Брайана Медину из-за финансовых требований
Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Киевское "Динамо" вело переговоры, но не смогло подписать колумбийского центрального защитника "Америки де Кали" Брайана Медину. Украинский клуб сейчас ищет усиление на эту позицию и фланг атаки.

Детали о сорванных переговорах с Мединой сообщили в "ТаТоТаке".

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По словам источника, главной преградой стали финансовые аспекты. "Динамо" было готово удовлетворить требования игрока по личному контракту. При этом возникла проблема со стоимостью трансфера. Цена за 22-летнего защитника колеблется в пределах 1,5-2 млн долларов.

Киевляне, по традиции последних лет, когда цена высока, пытались договориться об аренде с правом выкупа, но это не устроило "Америку де Кали".

Дополнительным фактором, который усложнил переговоры, стала война в Украине. Игроки на это тоже обращают внимание.

В сезоне 2024/2025 гг. Медина провел 20 матчей за "Америку де Кали", но результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

Напомним, Илью Забарного россияне призвали вспомнить, что украинцы с ними братья.

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футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Игорь Суркис
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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