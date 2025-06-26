Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо уже ближе к трансферу игрока сборной Колумбии

Динамо уже ближе к трансферу игрока сборной Колумбии

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 01:43
Динамо опередило Нант и Крузейро в борьбе за защитника сборной Колумбии
Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23
Ключові моменти "Динамо" нужен Медина

Киевское "Динамо" ведет переговоры с колумбийским центральным защитником Брайаном Мединой, выступающим за "Америка де Кали". Для клуба из столицы приоритетными в трансферное окно являются позиции в центре обороны и вингера.

О ходе переговоров по Медине сообщил журналист Хулиан Капера в X.

Реклама
Читайте также:
Брайан Медина
Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

"Динамо" нужен Медина

По информации источника, "Динамо" приблизилось к трансферу 23-летнего игрока сборной Колумбии U-23.

Источник утверждает, что киевляне опережают в борьбе за Медину бразильский "Крузейро" и французский "Нант".

"Динамо" готовится сделать официальное предложение о выкупе 80% экономических прав на Медину. Вероятно, они хотят реализовать трансфер за сумму до 1 млн евро.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Ожидается, что переговоры завершатся в ближайшее время, ведь "Америка де Кали" хотят получить средства, пока на игрока есть спрос.

Напомним, во Франции эксперты продолжают критиковать Лионеля Месси за плохую игру в Лиге 1.

Бывший тренер российского клуба может возглавить клуб Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов закрыл большой долг по алиментам.

"Металлист 1925" может купить мощного легионера после выхода в УПЛ.

футбол Колумбия Динамо Футбол трансферы УПЛ
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации