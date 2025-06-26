Динамо опередило Нант и Крузейро в борьбе за защитника сборной Колумбии

Динамо уже ближе к трансферу игрока сборной Колумбии
Киевское "Динамо" ведет переговоры с колумбийским центральным защитником Брайаном Мединой, выступающим за "Америка де Кали". Для клуба из столицы приоритетными в трансферное окно являются позиции в центре обороны и вингера.
О ходе переговоров по Медине сообщил журналист Хулиан Капера в X.
"Динамо" нужен Медина
По информации источника, "Динамо" приблизилось к трансферу 23-летнего игрока сборной Колумбии U-23.
Источник утверждает, что киевляне опережают в борьбе за Медину бразильский "Крузейро" и французский "Нант".
"Динамо" готовится сделать официальное предложение о выкупе 80% экономических прав на Медину. Вероятно, они хотят реализовать трансфер за сумму до 1 млн евро.
Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
Ожидается, что переговоры завершатся в ближайшее время, ведь "Америка де Кали" хотят получить средства, пока на игрока есть спрос.
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