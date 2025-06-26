Динамо опередило Нант и Крузейро в борьбе за защитника сборной Колумбии

Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Киевское "Динамо" ведет переговоры с колумбийским центральным защитником Брайаном Мединой, выступающим за "Америка де Кали". Для клуба из столицы приоритетными в трансферное окно являются позиции в центре обороны и вингера.

О ходе переговоров по Медине сообщил журналист Хулиан Капера в X.

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Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

"Динамо" нужен Медина

По информации источника, "Динамо" приблизилось к трансферу 23-летнего игрока сборной Колумбии U-23.

Источник утверждает, что киевляне опережают в борьбе за Медину бразильский "Крузейро" и французский "Нант".

"Динамо" готовится сделать официальное предложение о выкупе 80% экономических прав на Медину. Вероятно, они хотят реализовать трансфер за сумму до 1 млн евро.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Ожидается, что переговоры завершатся в ближайшее время, ведь "Америка де Кали" хотят получить средства, пока на игрока есть спрос.

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