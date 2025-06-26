Динамо випередило Нант та Крузейро в боротьбі за захисника збірної Колумбії

Динамо вже ближче до трансферу гравця збірної Колумбії
Київське "Динамо" веде перемовини з колумбійським центральним захисником Браяном Медіною, який виступає за "Америка де Калі". Для клубу зі столиці пріоритетними в трансферне вікно є позиції в центрі оборони та вінгера.
Про хід перемовин щодо Медіни повідомив журналіст Хуліан Капера в X.
"Динамо" потрібен Медіна
За інформацією джерела, "Динамо" наблизилося до трансферу 23-річного гравця збірної Колумбії U-23.
Джерело стверджує, що кияни випереджають в боротьбі за Медіною бразильський "Крузейро" та французький "Нант".
"Динамо" готується зробити офіційну пропозицію про викуп 80% економічних прав на Медіну. Ймовірно, вони хочуть реалізувати трансфер за суму до 1 млн євро.
Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 900 тисяч євро.
Очікується, що переговори завершаться найближчим часом, адже "Америка де Калі" хочуть отримати кошти, поки на гравця є попит.
Нагадаємо, у Франції експерти продовжують критикувати Ліонеля Мессі за погану гру в Лізі 1.
Колишній тренер російського клубу може очолити клуб Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.
Російський воротар французького "ПСЖ" Матвій Сафонов закрив великий борг за аліментами.
"Металіст 1925" може купити потужного легіонера після виходу в УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!