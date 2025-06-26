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Головна Спорт Динамо вже ближче до трансферу гравця збірної Колумбії

Динамо вже ближче до трансферу гравця збірної Колумбії

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 01:43
Динамо випередило Нант та Крузейро в боротьбі за захисника збірної Колумбії
Браян Медіна. Фото: instagram.com/brayanmedina_23
Ключові моменти "Динамо" потрібен Медіна

Київське "Динамо" веде перемовини з колумбійським центральним захисником Браяном Медіною, який виступає за "Америка де Калі".  Для клубу зі столиці пріоритетними в трансферне вікно є позиції в центрі оборони та вінгера.

Про хід перемовин щодо Медіни повідомив журналіст Хуліан Капера в X.

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Браян Медіна. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

"Динамо" потрібен Медіна

За інформацією джерела, "Динамо" наблизилося до трансферу 23-річного гравця збірної Колумбії U-23.

Джерело стверджує, що кияни випереджають в боротьбі за Медіною бразильський "Крузейро" та французький "Нант".

"Динамо" готується зробити офіційну пропозицію про викуп 80% економічних прав на Медіну. Ймовірно, вони хочуть реалізувати трансфер за суму до 1 млн євро.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 900 тисяч євро.

Очікується, що переговори завершаться найближчим часом, адже "Америка де Калі" хочуть отримати кошти, поки на гравця є попит.

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футбол Колумбія Динамо Футбол трансфери УПЛ
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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