Динамо Київ цікавиться 195-сантиметровим захисником з Колумбії

Браян Медіна. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Київське "Динамо" наразі працює на трансферному ринку. Клуб хоче підписати центрального захисника та нового вінгера.

Наразі клуб звернув увагу на колумбійського захисника, передає в X журналіст Піпе Сієрра.

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Новий захисник для "Динамо"

Джерело заявило, що київське "Динамо" проявляє інтерес до 23-річного центрального захисника колумбійського клубу "Америка де Калі" Браяна Медіни.

За інформацією джерела, протягом останніх двох тижнів "Америка" отримала запити щодо трансферу гравця, зріст якого складає 195 см, від "Динамо" Київ, бразильського "Крузейро" та французького "Нанта".

Клуб уже озвучив зацікавленим сторонам умови трансферу, але деталі публічно не відомі.

🚨 En las últimas dos semanas, #América ha recibido el interés formal de #Cruzeiro, #DynamoKiev y #Nantes por Brayan Medina (23) 🔴



👀 El ‘escarlata’ le dejó claras las condiciones a los equipos y sabe que será difícil retener al defensor pic.twitter.com/Sz3Jn7ebdT — Pipe Sierra (@PSierraR) June 24, 2025

Контракт Медіни з "Америкою" діє до літа 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 900 тисяч євро.

Зазначимо, що за "Динамо" кінця минулого сезону грає колумбієць Анхель Торрес.

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