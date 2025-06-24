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Головна Спорт Динамо цікавиться височезним захисником з Південної Америки

Динамо цікавиться височезним захисником з Південної Америки

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Дата публікації: 24 червня 2025 18:53
Динамо Київ цікавиться 195-сантиметровим захисником з Колумбії
Браян Медіна. Фото: instagram.com/brayanmedina_23
Ключові моменти Новий захисник для "Динамо"

Київське "Динамо" наразі працює на трансферному ринку. Клуб хоче підписати центрального захисника та нового вінгера.

Наразі клуб звернув увагу на колумбійського захисника, передає в X журналіст Піпе Сієрра.

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"Динамо" цікавиться найвищим гравцем своєї команди. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Новий захисник для "Динамо"

Джерело заявило, що київське "Динамо" проявляє інтерес до 23-річного центрального захисника колумбійського клубу "Америка де Калі" Браяна Медіни.

За інформацією джерела, протягом останніх двох тижнів "Америка" отримала запити щодо трансферу гравця, зріст якого складає 195 см, від "Динамо" Київ, бразильського "Крузейро" та французького "Нанта".

Клуб уже озвучив зацікавленим сторонам умови трансферу, але деталі публічно не відомі.

Контракт Медіни з "Америкою" діє до літа 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 900 тисяч євро.

Зазначимо, що за "Динамо"  кінця минулого сезону грає колумбієць Анхель Торрес.

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футбол Колумбія Динамо Футбол трансфери УПЛ
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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