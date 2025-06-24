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Головна Спорт Супряга повернувся в Динамо — що чекає на форварда

Супряга повернувся в Динамо — що чекає на форварда

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 12:01
Супряга знову в Динамо, щодо Царенка є питання
Владислав Супряга під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Ключові моменти Царенко залишається в Польщі

Чемпіон України "Динамо" офіційно розпочало підготовку до нового сезону. Команда пройшла традиційний медичний огляд, а потім провела перше тренування.

У роботі з основною групою брав участь й Владислав Супряга, повідомляє "ТаТоТаке".

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Оренда форварда в "Зорі" завершилася, і Владислав Супряга повернувся в розташування киян. Поки рішення про його майбутнє в клубі не ухвалено, але участь у старті зборів може стати для нападника шансом перезавантажити кар'єру.

Антон Царенко
Антон Царенко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Також у розташування команди повернулися інші орендовані футболісти, включно з Олександром Яциком. Деякі гравці молодіжної збірної, які брали участь у Євро-2025, отримали кілька додаткових днів відпочинку. Винятки — Володимир Бражко та Максим Брагару, які займалися за індивідуальною програмою.

Царенко залишається в Польщі

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко, який попередній сезон провів в оренді в польській "Лехії", найімовірніше, продовжить кар'єру в Екстраклясі. У списку гравців, запрошених на медогляд, його прізвище відсутнє.

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спорт футбол Динамо Владислав Супряга Антон Царенко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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