Супряга снова в Динамо, по Царенко есть вопросы

Супряга вернулся в Динамо — что ждет форварда
Чемпион Украины "Динамо" официально начал подготовку к новому сезону. Команда прошла традиционный медицинский осмотр, а затем провела первую тренировку.
В работе с основной группой участвовал и Владислав Супряга, сообщает "ТаТоТаке".
Аренда форварда в "Заре" завершилась, и Владислав Супряга вернулся в расположение киевлян. Пока решение о его будущем в клубе не принято, но участие в старте сборов может стать для нападающего шансом перезагрузить карьеру.
Также в расположение команды вернулись другие арендованные футболисты, включая Александра Яцыка. Некоторые игроки молодежной сборной, участвовавшие в Евро-2025, получили несколько дополнительных дней отдыха. Исключения — Владимир Бражко и Максим Брагару, которые занимались по индивидуальной программе.
Царенко остается в Польше
Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который предыдущий сезон провел в аренде в польской "Лехии", скорее всего, продолжит карьеру в Экстраклясе. В списке игроков, приглашенных на медосмотр, его фамилия отсутствует.
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