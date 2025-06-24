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Главная Спорт Супряга вернулся в Динамо — что ждет форварда

Супряга вернулся в Динамо — что ждет форварда

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Дата публикации 24 июня 2025 12:01
Супряга снова в Динамо, по Царенко есть вопросы
Владислав Супряга во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Царенко остается в Польше

Чемпион Украины "Динамо" официально начал подготовку к новому сезону. Команда прошла традиционный медицинский осмотр, а затем провела первую тренировку.

В работе с основной группой участвовал и Владислав Супряга, сообщает "ТаТоТаке". 

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Аренда форварда в "Заре" завершилась, и Владислав Супряга вернулся в расположение киевлян. Пока решение о его будущем в клубе не принято, но участие в старте сборов может стать для нападающего шансом перезагрузить карьеру. 

Антон Царенко
Антон Царенко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также в расположение команды вернулись другие арендованные футболисты, включая Александра Яцыка. Некоторые игроки молодежной сборной, участвовавшие в Евро-2025, получили несколько дополнительных дней отдыха. Исключения — Владимир Бражко и Максим Брагару, которые занимались по индивидуальной программе.

Царенко остается в Польше

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который предыдущий сезон провел в аренде в польской "Лехии", скорее всего, продолжит карьеру в Экстраклясе. В списке игроков, приглашенных на медосмотр, его фамилия отсутствует. 

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала идеальную фигуру после победы в важном турнире. 

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спорт футбол Динамо Владислав Супряга Антон Царенко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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