Динамо Киев интересуется 195-сантиметровым защитником из Колумбии

Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Киевское "Динамо" сейчас работает на трансферном рынке. Клуб хочет подписать центрального защитника и нового вингера.

Сейчас клуб обратил внимание на колумбийского защитника, передает в X журналист Пипе Сиерра.

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Новый защитник для "Динамо"

Источник заявил, что киевское "Динамо" проявляет интерес к 23-летнему центральному защитнику колумбийского клуба "Америка де Кали" Брайану Медине.

По информации источника, в течение последних двух недель "Америка" получила запросы о трансфере игрока, рост которого составляет 195 см, от "Динамо" Киев, бразильского "Крузейро" и французского "Нанта".

Клуб уже озвучил заинтересованным сторонам условия трансфера, но детали публично не известны.

🚨 En las últimas dos semanas, #América ha recibido el interés formal de #Cruzeiro, #DynamoKiev y #Nantes por Brayan Medina (23) 🔴



👀 El 'escarlata' le dejó claras las condiciones a los equipos y sabe que será difícil retener al defensor pic.twitter.com/Sz3Jn7ebdT - Pipe Sierra (@PSierraR) 24 июня 2025 г .

Контракт Медины с "Америкой" действует до лета 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Отметим, что за "Динамо" конца прошлого сезона играет колумбиец Анхель Торрес.

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