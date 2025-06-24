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Главная Спорт Динамо интересуется высоченным защитником из Южной Америки

Динамо интересуется высоченным защитником из Южной Америки

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Дата публикации 24 июня 2025 18:53
Динамо Киев интересуется 195-сантиметровым защитником из Колумбии
Брайан Медина. Фото: instagram.com/brayanmedina_23
Ключові моменти Новый защитник для "Динамо"

Киевское "Динамо" сейчас работает на трансферном рынке. Клуб хочет подписать центрального защитника и нового вингера.

Сейчас клуб обратил внимание на колумбийского защитника, передает в X журналист Пипе Сиерра.

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"Динамо" интересуется самым высоким игроком своей команды. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Новый защитник для "Динамо"

Источник заявил, что киевское "Динамо" проявляет интерес к 23-летнему центральному защитнику колумбийского клуба "Америка де Кали" Брайану Медине.

По информации источника, в течение последних двух недель "Америка" получила запросы о трансфере игрока, рост которого составляет 195 см, от "Динамо" Киев, бразильского "Крузейро" и французского "Нанта".

Клуб уже озвучил заинтересованным сторонам условия трансфера, но детали публично не известны.

Контракт Медины с "Америкой" действует до лета 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Отметим, что за "Динамо" конца прошлого сезона играет колумбиец Анхель Торрес.

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала невероятную форму на этот сезон.

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футбол Колумбия Динамо Футбол трансферы УПЛ
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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