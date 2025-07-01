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Головна Спорт Стало відомо, чому Динамо не купило височезного захисника

Стало відомо, чому Динамо не купило височезного захисника

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 07:15
Динамо не змогло підписати Браяна Медину через фінансові вимоги
Браян Медіна. Фото: instagram.com/brayanmedina_23

Київське "Динамо" вело перемовини, але не змогло підписати колумбійського центрального захисника "Америки де Калі" Браяна Медину. Український клуб наразі шукає підсилення на цю позицію та фланг атаки.

Деталі про зірвані перемовини з Медіною повідомили в "ТаТоТаке".

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За словами джерела, головною перепоною стали фінансові аспекти. "Динамо" було готове задовольнити вимоги гравця щодо особистого контракту. При цьому виникла проблема з вартістю трансферу. Ціна за 22-річного захисника коливається в межах 1,5–2 млн доларів.

Кияни, за традицією останніх років, коли ціна зависока, намагалися домовитися про оренду з правом викупу, але це не влаштувало "Америку де Калі".

Додатковим фактором, який ускладнив переговори, стала війна в Україні. Гравці на це теж звертають увагу.

У сезоні 2024/2025 рр. Медіна провів 20 матчів за "Америку де Калі", але результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його в 900 тисяч євро.

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футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Ігор Суркіс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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