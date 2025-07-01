Девушка Криштиану Роналду показала фигуру в облегающем спортивном костюме

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, девушка легендарного 40-летнего футболиста Криштиану Роналду, не грустит в Саудовской Аравии. Она в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников.

Свои новые снимки Родригес опубликовала в Instagram.

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Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно ведет социальные сети и имеет в Instagram 67 млн фолловеров.

Родригес показала изгибы тела

Джорджина опубликовала яркие фото, где она демонстрирует свои аппетитные формы.

В одной из последних публикаций Родригес на снимках позирует в облегающем спортивном костюме, который подчеркивает ее стройную фигуру.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что девушка активно занимается фитнесом, что видно по ее формам тела.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что тяга к спорту связана с тем, что Джорджина часто сопровождает Роналду, который всегда в прекрасной физической форме. Поэтому, нужно соответствовать своему парню.

Ранее Роналду подписал новый двухлетний контракт с "Аль-Насром" на 400 млн долларов.

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