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Главная Спорт Джорджина Родригес показала свои формы — вот почему с ней Роналду

Джорджина Родригес показала свои формы — вот почему с ней Роналду

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 08:03
Девушка Криштиану Роналду показала фигуру в облегающем спортивном костюме
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, девушка легендарного 40-летнего футболиста Криштиану Роналду, не грустит в Саудовской Аравии. Она в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников.

Свои новые снимки Родригес опубликовала в Instagram.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно ведет социальные сети и имеет в Instagram 67 млн фолловеров.

Родригес показала изгибы тела

Джорджина опубликовала яркие фото, где она демонстрирует свои аппетитные формы.

В одной из последних публикаций Родригес на снимках позирует в облегающем спортивном костюме, который подчеркивает ее стройную фигуру.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что девушка активно занимается фитнесом, что видно по ее формам тела.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что тяга к спорту связана с тем, что Джорджина часто сопровождает Роналду, который всегда в прекрасной физической форме. Поэтому, нужно соответствовать своему парню.

Ранее Роналду подписал новый двухлетний контракт с "Аль-Насром" на 400 млн долларов.

Напомним, Илью Забарного россияне просят оставить Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о Беларуси.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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