Дівчина Кріштіану Роналду показала фігуру в облягаючому спортивному костюмі

Джорджина Родрігес показала свої форми — ось чому з нею Роналду
Джорджина Родрігес, дівчина легендарного 40-річного футболіста Кріштіану Роналду, не сумує в Саудівській Аравії. Вона вкотре привернула до себе увагу шанувальників.
Свої нові знімки Родрігес опублікувала в Instagram.
Джорджина активно веде соціальні мережі та має в Instagram 67 млн фоловерів.
Родрігес показала вигини тіла
Джорджина опублікувала яскраві фото, де вона демонструє свої апетитні форми.
В одній із останніх публікацій Родрігес на знімках позує в облягаючому спортивному костюмі, який підкреслює її струнку фігуру.
Зазначимо, що дівчина активно займається фітнесом, що видно з її форм тіла.
Зазначимо, що тяга до спорту пов'язана з тим, що Джорджина часто супроводжує Роналду, який завжди у прекрасній фізичній формі. Тому, потрібно відповідати своєму хлопцю.
Раніше Роналду підписав новий дворічний контракт з "Аль-Насром" на 400 млн доларів.
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