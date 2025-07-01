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Головна Спорт Джорджина Родрігес показала свої форми — ось чому з нею Роналду

Джорджина Родрігес показала свої форми — ось чому з нею Роналду

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 08:03
Дівчина Кріштіану Роналду показала фігуру в облягаючому спортивному костюмі
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес, дівчина легендарного 40-річного футболіста Кріштіану Роналду, не сумує в Саудівській Аравії. Вона вкотре привернула до себе увагу шанувальників.

Свої нові знімки Родрігес опублікувала в Instagram.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина активно веде соціальні мережі та має в Instagram 67 млн фоловерів.

Родрігес показала вигини тіла

Джорджина опублікувала яскраві фото, де вона демонструє свої апетитні форми.

В одній із останніх публікацій Родрігес на знімках позує в облягаючому спортивному костюмі, який підкреслює її струнку фігуру.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Зазначимо, що дівчина активно займається фітнесом, що видно з її форм тіла.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Зазначимо, що тяга до спорту пов'язана з тим, що Джорджина часто супроводжує Роналду, який завжди у прекрасній фізичній формі. Тому, потрібно відповідати своєму хлопцю.

Раніше Роналду підписав новий дворічний контракт з "Аль-Насром" на 400 млн доларів.

Нагадаємо, Іллю Забарного росіяни просять залишити Матвія Сафонова в "ПСЖ".

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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