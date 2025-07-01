Царенко з Динамо відмовився від трансферу в іспанський клуб

Антон Царенко (ліворуч) під час тренування. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко відмовився від переходу в іспанський "Депортіво Ла-Корунья" й натомість повернеться в оренду до польської "Лехії Гданськ".

Угоду було закрито в понеділок увечері, повідомляє Trojmiasto.pl.

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Згідно з джерелом, Царенко перебував в Іспанії, але після товариського матчу "Лехії" він обрав повернення до Гданська. Зазначається, що "роман" із "Депортіво" тривав декілька тижнів. Сторони то зближувалися, то відходили одна від одної.

Антон Царенко (ліворуч) та Богдан В'юнник. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Польська оренда замість Іспанії

"Депортіво" — учасник Сегунди та чемпіон Іспанії 1999 року. Попри статус клубу і престиж ліги, Антон Царенко віддав перевагу перевіреній оренді. Саме тому "Динамо" та "Лехія" узгодили угоду, яка дасть йому змогу отримати ігрову практику.

Також у польській пресі піднімається тема захисника "Динамо" Максима Дячука, який може стати наступним орендованим гравцем "Лехії". Клуби активно ведуть переговори.

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