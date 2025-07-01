Гвардіола назвав причини вильоту Манчестер Сіті від Аль-Хіляля

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

У ніч проти 1 липня "Манчестер Сіті" несподівано вилетів із Клубного чемпіонату світу, програвши саудівському "Аль-Хілялю" з рахунком 3:4. Після матчу головний тренер англійців Пеп Гвардіола пояснив причини невдачі.

За його словами, команда була виснажена та не зуміла реалізувати свої моменти, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Попри домінування за статистикою, "Сіті" не впорався з головним завданням — забити більше, ніж суперник. Гвардіола зазначив, що його підопічні створили достатньо шансів, але не змогли завершити їх точно. Він назвав це "болем" команди та визнав, що очікував на вихід до наступного раунду.

Графік тисне, команда змучена

Окрему увагу Гвардіола приділив питанню щільного календаря. Він наголосив, що настільки насичений графік згубний для команди та гравців: "Якщо так продовжиться, нас просто знищить цей сезон". Тренер натякнув, що в клубі всерйоз стурбовані втомою гравців і ризиками для здоров'я.

Хосеп Гвардіола з футболістами "Сіті". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Також він зазначив, що "Аль-Хіляль" був гідним суперником. За словами тренера, команда з Саудівської Аравії показала високий рівень, особливо в плані організації та концентрації. Водночас він наголосив, що результат — це не тільки відображення якості гри, а й емоцій, фізичних і психологічних чинників.

Що далі?

Тепер "Манчестер Сіті" повернеться до Англії та отримає короткий відпочинок перед продовженням сезону. Гвардіола наголосив на важливості перезавантаження і відновлення. Тренер висловив підтримку гравцям та пообіцяв, що команда повернеться сильнішою.

"Нам потрібно зберегти нашу гру і бути тими, ким ми себе вважаємо", — заявив Гвардіола.

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