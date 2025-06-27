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Головна Спорт Манчестер Сіті завдав розгромної поразки Ювентусу на КЧС

Манчестер Сіті завдав розгромної поразки Ювентусу на КЧС

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:57
Манчестер Сіті розгромив Ювентус та виграв групу на КЧС-2025
Матч "Ювентус" — Манчестер Сіті". Фото: Reuters
Ключові моменти "Ман Сіті" не відчув "Ювентус"

На Клубному чемпіонаті світу-2025 пройшов останній тур групового етапу в квартеті G. За першу позицію змагалися туринський "Ювентус" та англійський "Манчестер Сіті".

В очному матчі команда Хосепа Гвардіоли підтвердила свій статус завдяки перемозі з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хосеп Гардіола та гравці "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

"Ман Сіті" не відчув "Ювентус"

Гра розпочалася жваво й вже на 9-й хвилині Доку відкрив рахунок після помилки Алберту Кошти. Однак, чрез дві хвилини Копмейнерс зрівняв рахунок, використавши брак в грі Едерсона.

Після двох голів ініціатива повністю перейшла до англійців. На 26-й хвилині Калулу невдало зрізав м’яч у власні ворота після прострілу Савіо, а в другому таймі Голанд, Фоден і Савіо довели перевагу Сіті до розгромної. Ювентус спромігся лише на гол Влаховича на 84-й хвилині після пасу Їлдиза, але це не змінило загальної картини.

Матч Ювентус — Манчестер Сити
Матч "Ювентус" — Манчестер Сіті". Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" домінував на полі та мав забити більше м'ячів, але й такої перемоги було достатньо для першого місця в групі. "Ювентус" посів другу позицію.

"Ювентус" — "Манчестер Сіті" — 2:5

Голи: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Голанд, 52, Фоден, 69, Савіо, 76

"Ювентус": Ді Грегоріо — Калулу, Савона (Гатті, 60), Келлі — Алберту (Камб’язо, 57), Локателлі (Тюрам, 57), Маккенні (Аджич, 82), Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс (Їлдиз, 57).

"Манчестер Сіті": Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі (О’Райлі, 75) — Сілва (Шеркі, 75), Родрі (Гюндоган, 66), Рейндерс — Савіо, Мармуш (Голанд, 46), Доку (Фоден, 66).

Попередження: Калулу

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США футбол Ювентус Манчестер Сіті Клубний чемпіонат світу з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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