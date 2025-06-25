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Головна Спорт Трубін з Бенфікою переміг Баварію на КЧС — українець був кращим

Трубін з Бенфікою переміг Баварію на КЧС — українець був кращим

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Дата публікації: 25 червня 2025 06:40
Бенфіка з Трубіним перемогла Баварію та вийшла в плей-оф КЧС-2025
Анатолій Трубін та Мануель Нойєр. Фото: Reuters
Ключові моменти "Бенфіка" перемогла "Баварію"

В США відбувся ключовий матч третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у групі С. Лісабонська "Бенфіка" зустрілася з мюнхенською "Баварією".

Команда Анатолія Трубіна перемогла з мінімальним рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" перемогла "Баварію"

Єдиний гол у поєдинку забив Андреас Шельдеруп на 13-й хвилині. Атака розпочалася з пасу Анхеля Ді Марії на Фредріка Аурснеса, який виконав точний простріл на ближню стійку. Джанлука Престіанні не влучив по м’ячу, але Шельдеруп блискавично зреагував у центрі штрафного, відправивши м’яч у дальній кут повз Мануеля Ноєра. Цей момент став вирішальним у матчі.

Героїчну гру продемонстрував український воротар "Бенфіки", який відстояв усі 90 хвилин без пропущених голів. Його впевнені сейви, зокрема після ударів Лероя Сане та Гаррі Кейна, допомогли "орлам" зберегти перевагу.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" набрала 7 очок і посіла перше місце в групі С, випередивши "Баварію" з 6 очками. Аргентинська "Бока Хуніорс" і новозеландський "Окленд Сіті" завершили виступи на груповому етапі.

У 1/8 фіналу "Бенфіка" зустрінеться з другою командою групи D, тоді як "Баварія" протистоятиме бразильському "Фламенго".

"Бенфіка" — "Баварія" — 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

"Бенфіка": Трубін — Баррейру, А. Сілва, Отаменді, Даль — Аурснес, Саншеш (Байрамі, 78) — Ді Марія (Регу, 87), Престіанні (Кекчю, 55), Шельдеруп (Актюркоглу, 55) — Павлідіс (Гоувея, 87).

"Баварія": Ноєр — Бої (Лаймер, 62), Упамекано (Та, 57), Станішич, Геррейру — Палінья (Кімміх, 46), Павлович — Бішоф (Кейн, 46), Мюллер, Сане — Гнабрі (Олісе, 46).

Попередження: Саншеш, Отаменді, Гоувея

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футбол Баварія Бенфіка Анатолій Трубін Клубний чемпіонат світу з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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