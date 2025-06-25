Бенфика с Трубиным победила Баварию и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Анатолий Трубин и Мануэль Нойер. Фото: Reuters

В США состоялся ключевой матч третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 в группе С. Лиссабонская "Бенфика" встретилась с мюнхенской "Баварией".

Команда Анатолия Трубина победила с минимальным счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Единственный гол в поединке забил Андреас Шельдеруп на 13-й минуте. Атака началась с паса Анхеля Ди Марии на Фредрика Аурснеса, который выполнил точный прострел на ближнюю штангу. Джанлука Престианни не попал по мячу, но Шельдеруп молниеносно среагировал в центре штрафной, отправив мяч в дальний угол мимо Мануэля Нойера. Этот момент стал решающим в матче.

Героическую игру продемонстрировал украинский вратарь "Бенфики", который отстоял все 90 минут без пропущенных голов. Его уверенные сейвы, в частности после ударов Лероя Сане и Гарри Кейна, помогли "орлам" сохранить преимущество.

Благодаря этой победе "Бенфика" набрала 7 очков и заняла первое место в группе С, опередив "Баварию" с 6 очками. Аргентинская "Бока Хуниорс" и новозеландский "Окленд Сити" завершили выступления на групповом этапе.

В 1/8 финала "Бенфика" встретится со второй командой группы D, тогда как "Бавария" будет противостоять бразильскому "Фламенго".

"Бенфика" — "Бавария" — 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

"Бенфика": Трубин — Баррейру, А. Силва, Отаменди, Даль — Аурснес, Саншеш (Байрами, 78) -- Ди Мария (Регу, 87), Престианни (Кекчю, 55), Шельдеруп (Актюркоглу, 55) — Павлидис (Гоувея, 87).

"Бавария": Нойер — Бои (Лаймер, 62), Упамекано (Та, 57), Станишич, Геррейру — Палинья (Киммих, 46), Павлович — Бишоф (Кейн, 46), Мюллер, Сане — Гнабри (Олисе, 46).

Предупреждения: Саншеш, Отаменди, Гоувея

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