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Главная Спорт Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ювентусу на КЧМ

Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ювентусу на КЧМ

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Дата публикации 27 июня 2025 07:57
Манчестер Сити разгромил Ювентус и выиграл группу на КЧМ-2025
Матч "Ювентус" - Манчестер Сити". Фото: Reuters
Ключові моменти "Ман Сити" не почувствовал "Ювентус"

На Клубном чемпионате мира-2025 прошел последний тур группового этапа в квартете G. За первую позицию соревновались туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити".

В очном матче команда Хосепа Гвардиолы подтвердила свой статус благодаря победе со счетом 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Ювентус — Манчестер Сити
Хосеп Гардиола и игроки "Манчестер Сити". Фото: Reuters

"Ман Сити" не почувствовал "Ювентус"

Игра началась живо и уже на 9-й минуте Доку открыл счет после ошибки Алберту Кошты. Однако, через две минуты Копмейнерс сравнял счет, использовав ошибку в игре Эдерсона.

После двух голов инициатива полностью перешла к англичанам. На 26-й минуте Калулу неудачно срезал мяч в собственные ворота после прострела Савио, а во втором тайме Холанд, Фоден и Савио довели преимущество Сити до разгромного. Ювентус сподобился лишь на гол Влаховича на 84-й минуте после паса Йылдыза, но это не изменило общей картины.

Матч Ювентус — Манчестер Сити
Матч "Ювентус" - Манчестер Сити". Фото: Reuters

"Манчестер Сити" доминировал на поле и должен был забить больше мячей, но и такой победы было достаточно для первого места в группе. "Ювентус" занял вторую позицию.

"Ювентус" — "Манчестер Сити" — 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Голанд, 52, Фоден, 69, Савио, 76

"Ювентус": Ди Грегорио — Калулу, Савона (Гатти, 60), Келли — Алберту (Камбьязо, 57), Локателли (Тюрам, 57), Маккенни (Аджич, 82), Костич — Николас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс (Йилдиз, 57).

"Манчестер Сити": Нунес, Диаш, Аканджи, Аит-Нури (О'Райли, 75) - Силва (Шерки, 75), Родри (Гюндоган, 66), Рейндерс - Савио, Мармуш (Голанд, 46), Доку (Фоден, 66).

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США футбол Ювентус Манчестер Сити Клубный чемпионат мира по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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