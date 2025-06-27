Манчестер Сити разгромил Ювентус и выиграл группу на КЧМ-2025

Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ювентусу на КЧМ
На Клубном чемпионате мира-2025 прошел последний тур группового этапа в квартете G. За первую позицию соревновались туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити".
В очном матче команда Хосепа Гвардиолы подтвердила свой статус благодаря победе со счетом 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.
"Ман Сити" не почувствовал "Ювентус"
Игра началась живо и уже на 9-й минуте Доку открыл счет после ошибки Алберту Кошты. Однако, через две минуты Копмейнерс сравнял счет, использовав ошибку в игре Эдерсона.
После двух голов инициатива полностью перешла к англичанам. На 26-й минуте Калулу неудачно срезал мяч в собственные ворота после прострела Савио, а во втором тайме Холанд, Фоден и Савио довели преимущество Сити до разгромного. Ювентус сподобился лишь на гол Влаховича на 84-й минуте после паса Йылдыза, но это не изменило общей картины.
"Манчестер Сити" доминировал на поле и должен был забить больше мячей, но и такой победы было достаточно для первого места в группе. "Ювентус" занял вторую позицию.
"Ювентус" — "Манчестер Сити" — 2:5
Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Голанд, 52, Фоден, 69, Савио, 76
"Ювентус": Ди Грегорио — Калулу, Савона (Гатти, 60), Келли — Алберту (Камбьязо, 57), Локателли (Тюрам, 57), Маккенни (Аджич, 82), Костич — Николас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс (Йилдиз, 57).
"Манчестер Сити": Нунес, Диаш, Аканджи, Аит-Нури (О'Райли, 75) - Силва (Шерки, 75), Родри (Гюндоган, 66), Рейндерс - Савио, Мармуш (Голанд, 46), Доку (Фоден, 66).
Предупреждения: Калулу
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