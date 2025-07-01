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Главная Спорт Гвардиола после поражения от Аль-Хиляля — почему Сити вылетел

Гвардиола после поражения от Аль-Хиляля — почему Сити вылетел

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Дата публикации 1 июля 2025 09:23
Гвардиола назвал причины вылета Манчестер Сити от Аль-Хиляля
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

В ночь на 1 июля "Манчестер Сити" неожиданно вылетел с Клубного чемпионата мира, проиграв саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4. После матча главный тренер англичан Пеп Гвардиола объяснил причины неудачи.

По его словам, команда была измотана и не сумела реализовать свои моменты, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Несмотря на доминирование по статистике, "Сити" не справился с главной задачей — забить больше, чем соперник. Гвардиола отметил, что его подопечные создали достаточно шансов, но не смогли завершить их точно. Он назвал это "болью" команды и признал, что ожидал выхода в следующий раунд. 

График давит, команда измучена

Отдельное внимание Гвардиола уделил вопросу плотного календаря. Он подчеркнул, что столь насыщенный график губителен для команды и игроков: "Если так продолжится, нас просто уничтожит этот сезон". Тренер намекнул, что в клубе всерьез обеспокоены усталостью игроков и рисками для здоровья. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола с футболистами "Сити". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Также он отметил, что "Аль-Хиляль" был достойным соперником. По словам тренера, команда из Саудовской Аравии показала высокий уровень, особенно в плане организации и концентрации. При этом он подчеркнул, что результат — это не только отражение качества игры, но и эмоций, физических и психологических факторов.

Что дальше?

Теперь "Манчестер Сити" вернется в Англию и получит короткий отдых перед продолжением сезона. Гвардиола подчеркнул важность перезагрузки и восстановления. Тренер выразил поддержку игрокам и пообещал, что команда вернется сильнее.

"Нам нужно сохранить нашу игру и быть теми, кем мы себя считаем", — заявил Гвардиола. 

Напомним, у французского "ПСЖ" могут возникнуть проблемы с трансфером Ильи Забарного. Парижане не могут продать россиянина Матвея Сафонова. 

Украинка Элина Свитолина с победы начала свой путь на "Уимблдоне", после чего показала фотографию, на которой позирует с Валерием Залужным. 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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