Гвардиола назвал причины вылета Манчестер Сити от Аль-Хиляля

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

В ночь на 1 июля "Манчестер Сити" неожиданно вылетел с Клубного чемпионата мира, проиграв саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4. После матча главный тренер англичан Пеп Гвардиола объяснил причины неудачи.

По его словам, команда была измотана и не сумела реализовать свои моменты, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Несмотря на доминирование по статистике, "Сити" не справился с главной задачей — забить больше, чем соперник. Гвардиола отметил, что его подопечные создали достаточно шансов, но не смогли завершить их точно. Он назвал это "болью" команды и признал, что ожидал выхода в следующий раунд.

График давит, команда измучена

Отдельное внимание Гвардиола уделил вопросу плотного календаря. Он подчеркнул, что столь насыщенный график губителен для команды и игроков: "Если так продолжится, нас просто уничтожит этот сезон". Тренер намекнул, что в клубе всерьез обеспокоены усталостью игроков и рисками для здоровья.

Хосеп Гвардиола с футболистами "Сити". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Также он отметил, что "Аль-Хиляль" был достойным соперником. По словам тренера, команда из Саудовской Аравии показала высокий уровень, особенно в плане организации и концентрации. При этом он подчеркнул, что результат — это не только отражение качества игры, но и эмоций, физических и психологических факторов.

Что дальше?

Теперь "Манчестер Сити" вернется в Англию и получит короткий отдых перед продолжением сезона. Гвардиола подчеркнул важность перезагрузки и восстановления. Тренер выразил поддержку игрокам и пообещал, что команда вернется сильнее.

"Нам нужно сохранить нашу игру и быть теми, кем мы себя считаем", — заявил Гвардиола.

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