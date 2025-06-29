ПСЖ не может продать Сафонова, блокирующего трансфер Забарного из Борнмута

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Французский "ПСЖ" ведет переговоры с "Борнмутом" по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Одним из условий футболиста было отсутствие в составе российского вратаря Матвея Сафонова, и клуб пошел на это.

Однако, с продажей Сафонова у "ПСЖ" возникли проблемы, сообщил Biyogala.

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Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов не популярен на трансферном рынке

Турецкий "Галатасарай" рассматривает возможность трансфера российского вратаря. Однако 26-летний голкипер не является первой опцией для клуба.

По информации источника, приоритетом для стамбульцев является Джордже Петрович из "Челси" и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы". Только в случае неудачи в переговорах с этими вратарями "Галатасарай" обратится к Сафонову.

В сезоне 2024/2025 гг. Сафонов сыграл 17 матчей за "ПСЖ", пропустив 13 голов и семь раз оставив ворота "сухими".

Напомним, ранее в США Джейк Пол победил скандального боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего.

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