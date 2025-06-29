ПСЖ не може продати Сафонова, що блокує трансфер Забарного з Борнмута

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Французький "ПСЖ" веде перемовини з "Борнмутом" щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Однією з умов футболіста була відсутність в складі російського воротаря Матвія Сафонова й клуб пішов на це.

Однак, з продажем Сафонова у "ПСЖ" виникли проблеми, повідомив Biyogala.

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Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов не популярний на трансферному ринку

Турецький "Галатасарай" розглядає можливість трансферу російського воротаря. Проте 26-річний голкіпер не є першою опцією для клуба.

За інформацією джерела, пріоритетом для стамбульців є Джордже Петрович із "Челсі" та Еміліано Мартінес із "Астон Вілли". Лише у разі невдачі в переговорах із цими воротарями "Галатасарай" звернеться до Сафонова.

У сезоні 2024/2025 рр. Сафонов зіграв 17 матчів за "ПСЖ", пропустивши 13 голів і сім разів залишивши ворота "сухими".

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