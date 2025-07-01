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Головна Спорт Фіаско Зеніту — зірка Фламенго відмовився їхати в Росію

Фіаско Зеніту — зірка Фламенго відмовився їхати в Росію

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 10:01
Жерсон відмовився їхати в Росію та перейшов до Аль-Насру
Жерсон у складі "Фламенго". Фото: instagram.com/gersonsantoss/

Провалився потенційно один із найгучніших трансферів літа. Півзахисник "Фламенго" Жерсон відмовився від переходу до петербурзького "Зеніта" та погодив умови з саудівським "Аль-Насром".

Про деталі подій повідомив на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Жуліо Мігель Нето.

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За інформацією джерела, Жерсон остаточно повідомив своєму оточенню про рішення на користь Саудівської Аравії. Ключову роль зіграв не тільки вигідніший контракт — 8,5 млн євро на рік проти 6 млн від "Зеніту", а й фактор небажання переїжджати в Росію. Попри досягнуті усні домовленості, гравець різко змінив вектор.

Саудівський ривок та дзвінок від Жорже Жезуша

Вирішальним моментом став дзвінок майбутнього тренера "Аль-Насра" Жорже Жезуша батькові футболіста. Саме він переконав Жерсона обрати клуб із Саудівської Аравії. В "Аль-Насрі" вже готуються перевести суму відступних, 25 млн євро, на корпоративний рахунок, узгоджений зі штабом гравця.

Жерсон
Жерсон із трофеєм. Фото: instagram.com/gersonsantoss/

Угода практично завершена, а в Росії продовжують наполягати на переказі коштів безпосередньо на рахунок гравця, покладаючись на обіцянки батька Жерсона та слова посередників. Але, схоже, ситуація вже вийшла з-під контролю.

Символ провалу трансферної політики

Цей випадок став знаковим для російського футболу. Навіть найбагатший клуб країни не зміг утримати потенційного новачка — ні грошима, ні обіцянками. Жерсон зробив вибір на користь спортивної та геополітичної стабільності.

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Хосеп Гвардіола не став звинувачувати гравців у вильоті "Манчестер Сіті" з Клубного чемпіонату світу. Його команда програла саудівському "Аль-Хілялю".

спорт футбол Футбол трансфери Аль-Наср Фламенго
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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