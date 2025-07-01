Жерсон отказался ехать в Россию и перешел в Аль-Наср

Жерсон в составе "Фламенго". Фото: instagram.com/gersonsantoss/

Провалился потенциально один из самых громких трансферов лета. Полузащитник "Фламенго" Жерсон отказался от перехода в петербургский "Зенит" и согласовал условия с саудовским "Аль-Насром".

О деталях событий сообщил на своей странице в соцсети X журналист Жулио Мигель Нето.

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По информации источника, Жерсон окончательно сообщил своему окружению о решении в пользу Саудовской Аравии. Ключевую роль сыграл не только более выгодный контракт — 8,5 млн евро в год против 6 млн от "Зенита", но и фактор нежелания переезжать в Россию. Несмотря на достигнутые устные договоренности, игрок резко изменил вектор.

Саудовский рывок и звонок от Жорже Жезуша

Решающим моментом стал звонок будущего тренера "Аль-Насра" Жорже Жезуша отцу футболиста. Именно он убедил Жерсона выбрать клуб из Саудовской Аравии. В "Аль-Насре" уже готовятся перевести сумму отступных, 25 млн евро, на корпоративный счет, согласованный со штабом игрока.

Жерсон с трофеем. Фото: instagram.com/gersonsantoss/

Сделка практически завершена, а в России продолжают настаивать на переводе средств напрямую на счет игрока, уповая на обещания отца Жерсона и слова посредников. Но, похоже, ситуация уже вышла из-под контроля.

Символ провала трансферной политики

Этот случай стал знаковым для российского футбола. Даже самый богатый клуб страны не смог удержать потенциального новичка — ни деньгами, ни обещаниями. Жерсон сделал выбор в пользу спортивной и геополитической стабильности.

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