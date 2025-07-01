Олександрія втратила ще одного гравця збірної України

Олександрія втрачає опорну вісь — що це означає для команди
Срібний призер чемпіонату України "Олександрія" офіційно оголосила про відхід одразу двох ключових футболістів. Йдеться про центрального півзахисника Володимира Шепелєва та воротаря Георгія Єрмакова.
Втрата особливо відчутна, враховуючи відхід також й Івана Калюжного, повідомляє портал Новини.LIVE.
Як стало відомо, 28-річний Володимир Шепелєв залишив клуб на правах вільного агента. Його контракт, укладений у січні 2025 року, завершився разом із закінченням сезону. За цей час хавбек провів 13 матчів, відзначився голом та результативною передачею.
Також із клубу пішов 23-річний Георгій Єрмаков. Завершилася оренда, оформлена з ізраїльським клубом "Маккабі" Хайфа, якому і належить контракт воротаря. Минулий сезон Єрмаков провів на високому рівні: 32 матчі, 15 із них — на нуль.
Що далі чекає на "Олександрію"?
На тлі відходу двох гравців основного складу в клубі очікуються нові трансферні кроки. Особливо враховуючи, що Шепелєва розглядали як кандидата до розширеного списку збірної України, а Єрмаков стабільно входив у топ воротарів УПЛ.
Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Олександрія" фінішувала на другому місці, показавши найкращий результат за останні роки. Тепер клубу належить утримати планку вже без кількох ключових виконавців.
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