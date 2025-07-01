Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Олександрія втрачає опорну вісь — що це означає для команди

Олександрія втрачає опорну вісь — що це означає для команди

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:01
Олександрія втратила ще одного гравця збірної України
Володимир Шепелєв (ліворуч) та Іван Калюжний. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Срібний призер чемпіонату України "Олександрія" офіційно оголосила про відхід одразу двох ключових футболістів. Йдеться про центрального півзахисника Володимира Шепелєва та воротаря Георгія Єрмакова.

Втрата особливо відчутна, враховуючи відхід також й Івана Калюжного, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як стало відомо, 28-річний Володимир Шепелєв залишив клуб на правах вільного агента. Його контракт, укладений у січні 2025 року, завершився разом із закінченням сезону. За цей час хавбек провів 13 матчів, відзначився голом та результативною передачею.

Георгий Ермаков
Георгій Єрмаков на тренуванні. Фото: instagram.com/yermakov_geo/

Також із клубу пішов 23-річний Георгій Єрмаков. Завершилася оренда, оформлена з ізраїльським клубом "Маккабі" Хайфа, якому і належить контракт воротаря. Минулий сезон Єрмаков провів на високому рівні: 32 матчі, 15 із них — на нуль.

Що далі чекає на "Олександрію"?

На тлі відходу двох гравців основного складу в клубі очікуються нові трансферні кроки. Особливо враховуючи, що Шепелєва розглядали як кандидата до розширеного списку збірної України, а Єрмаков стабільно входив у топ воротарів УПЛ.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Олександрія" фінішувала на другому місці, показавши найкращий результат за останні роки. Тепер клубу належить утримати планку вже без кількох ключових виконавців.

Нагадаємо, трансфер Іллі Забарного в "ПСЖ" може не відбутися — французький клуб не може позбутися російського воротаря, який заважає переходу.

Відомий бразильський футболіст ухвалив рішення відмовитися від переходу в Росію, попри вигідні умови та привабливі бонуси.

Антон Царенко, випускник академії "Динамо", зробив вибір на користь оренди в команді, де йому буде простіше розкритися, відмовившись від контракту з клубом з Іспанії.

спорт футбол Футбол трансфери Олександрія Володимир Шепелєв
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації