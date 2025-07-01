Олександрія втратила ще одного гравця збірної України

Володимир Шепелєв (ліворуч) та Іван Калюжний. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Срібний призер чемпіонату України "Олександрія" офіційно оголосила про відхід одразу двох ключових футболістів. Йдеться про центрального півзахисника Володимира Шепелєва та воротаря Георгія Єрмакова.

Втрата особливо відчутна, враховуючи відхід також й Івана Калюжного, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як стало відомо, 28-річний Володимир Шепелєв залишив клуб на правах вільного агента. Його контракт, укладений у січні 2025 року, завершився разом із закінченням сезону. За цей час хавбек провів 13 матчів, відзначився голом та результативною передачею.

Георгій Єрмаков на тренуванні. Фото: instagram.com/yermakov_geo/

Також із клубу пішов 23-річний Георгій Єрмаков. Завершилася оренда, оформлена з ізраїльським клубом "Маккабі" Хайфа, якому і належить контракт воротаря. Минулий сезон Єрмаков провів на високому рівні: 32 матчі, 15 із них — на нуль.

Що далі чекає на "Олександрію"?

На тлі відходу двох гравців основного складу в клубі очікуються нові трансферні кроки. Особливо враховуючи, що Шепелєва розглядали як кандидата до розширеного списку збірної України, а Єрмаков стабільно входив у топ воротарів УПЛ.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Олександрія" фінішувала на другому місці, показавши найкращий результат за останні роки. Тепер клубу належить утримати планку вже без кількох ключових виконавців.

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