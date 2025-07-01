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Главная Спорт Александрия теряет опорную ось — что это значит для команды

Александрия теряет опорную ось — что это значит для команды

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:01
Александрия потеряла еще одного игрока сборной Украины
Владимир Шепелев (слева) и Иван Калюжный. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Серебряный призер чемпионата Украины "Александрия" официально объявила об уходе сразу двух ключевых футболистов. Речь идет о центральном полузащитнике Владимире Шепелеве и вратаре Георгии Ермакове.

Потеря особенно ощутима, учитывая уход еще и Ивана Калюжного, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как стало известно, 28-летний Владимир Шепелев покинул клуб на правах свободного агента. Его контракт, заключенный в январе 2025 года, завершился вместе с окончанием сезона. За это время хавбек провел 13 матчей, отметился голом и результативной передачей. 

Георгий Ермаков
Георгий Ермаков на тренировке. Фото: instagram.com/yermakov_geo/

Также из клуба ушел 23-летний Георгий Ермаков. Завершилась аренда, оформленная с израильским клубом "Маккаби" Хайфа, которому и принадлежит контракт вратаря. Минувший сезон Ермаков провел на высоком уровне: 32 матча, 15 из них — на ноль.

Что дальше ждет "Александрию"?

На фоне ухода двух игроков основного состава в клубе ожидаются новые трансферные шаги. Особенно учитывая, что Шепелев рассматривался как кандидат в расширенный список сборной Украины, а Ермаков стабильно входил в топ вратарей УПЛ.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Александрия" финишировала на втором месте, показав лучший результат за последние годы. Теперь клубу предстоит удержать планку уже без нескольких ключевых исполнителей. 

Напомним, трансфер Ильи Забарного в "ПСЖ" может не состояться — французский клуб не может избавиться от российского вратаря, мешающего переходу.

Известный бразильский футболист принял решение отказаться от перехода в Россию, несмотря на выгодные условия и заманчивые бонусы.

Антон Царенко, выпускник академии "Динамо", сделал выбор в пользу аренды в команде, где ему будет проще раскрыться, отказавшись от контракта с клубом из Испании. 

спорт футбол Футбол трансферы Александрия Владимир Шепелев
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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