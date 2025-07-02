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Главная Спорт Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира — как прошел матч

Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира — как прошел матч

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 00:01
Украинка Даяна Ястремская победила на Уимблдоне вторую ракетку мира Коко Гофф
Даяна Ястремская на корте. Иллюстративное фото: Reuters

Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала на престижном теннисном турнире Уимблдон, одержав победу над второй ракеткой мира Коко Гофф. Звездную американку удалось обыграть в двух сетах.

О ходе матча сообщает портал Sport.ua.

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Несмотря на то, что наша спортсменка находится на 42 позиции рейтинга WTA, именитая американка не смогла навязать Даяне сильного сопротивления.

Только во время первого сета завязалась сильная борьба и только во время тай-брейка Даяна обошла соперницу со счетом 7:6.

Во втором сете вторая ракетка мира уже не сильно сопротивлялась и сет закончился со счетом 6:1 в пользу Ястремской.

Теперь Даяне придется встретиться с "нейтральной" россиянкой Анастасией Захаровой. Та в свою очередь победила белоруску Викторию Азаренко.

Напомним, защитником сборной Украины заинтересовался английский клуб, выступающий в Чемпионшипе.

"Манчестер Юнайтед" не продлил контракты с девятью футболистами, в частности с известными именами.

Защитник Илья Забарный может не перейти в "ПСЖ", поскольку клуб не может продать вратаря из России.

Полузащитник национальной сборной покинул "Александрию" и рассчитывает продолжить карьеру за рубежом.

спорт Теннис Турниры Большого Шлема украинские теннисисты Уимблдон
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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