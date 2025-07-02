Украинка Даяна Ястремская победила на Уимблдоне вторую ракетку мира Коко Гофф

Даяна Ястремская победила вторую ракетку мира — как прошел матч
Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала на престижном теннисном турнире Уимблдон, одержав победу над второй ракеткой мира Коко Гофф. Звездную американку удалось обыграть в двух сетах.
О ходе матча сообщает портал Sport.ua.
Как прошел матч Ястремской и Хофф
Несмотря на то, что наша спортсменка находится на 42 позиции рейтинга WTA, именитая американка не смогла навязать Даяне сильного сопротивления.
Только во время первого сета завязалась сильная борьба и только во время тай-брейка Даяна обошла соперницу со счетом 7:6.
Во втором сете вторая ракетка мира уже не сильно сопротивлялась и сет закончился со счетом 6:1 в пользу Ястремской.
Теперь Даяне придется встретиться с "нейтральной" россиянкой Анастасией Захаровой. Та в свою очередь победила белоруску Викторию Азаренко.
Напомним, защитником сборной Украины заинтересовался английский клуб, выступающий в Чемпионшипе.
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