Костюк здивувала результатом матчу з Ер'явець на Вімблдоні

Марта Костюк під час поєдинку. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Українська тенісистка Марта Костюк (26-та ракетка світу) завершила боротьбу на трав'яному "мейджорі" в Лондоні. У першому раунді Вімблдону-2025 вона поступилася кваліфаєру зі Словенії Вероніці Ер'явець (WTA 171) з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

Здоров'я та спека підвели Костюк у Лондоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Під час матчу у Марти Костюк виникли проблеми. Її турбував сильний кашель, що в поєднанні з лондонською спекою ускладнило завдання. Попри виграний перший сет, Марта не змогла втримати перевагу й у вирішальній партії, ведучи 4:3, програла три гейми поспіль.

Марта Костюк на Вімблдоні. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Невдала серія та антирекорд на Вімблдоні

Це була перша очна зустріч Костюк та Ер'явець, і вона обернулася несподіваним фіаско для українки. Ба більше, Марта програла вже п'ятий матч поспіль на профі-рівні — її остання перемога датується 11 травня, коли вона обіграла Лейлу Фернандес у Римі. Також уперше за п'ять виступів в основній сітці Вімблдону Костюк залишає турнір уже в першому колі.

Статистика поєдинку. Кадр із відео

У наступному раунді Вероніка Ер'явець зіграє проти переможниці пари Каміли Осоріо та Даніель Коллінз. Костюк же продовжить боротися в парному розряді, де в першому раунді виступить разом із румункою Оленою-Габріелою Русе проти дуету Севастова/Вікмаєр.

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