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Головна Спорт Сьогодні три українки штурмують Вімблдон — які шанси на перемогу

Сьогодні три українки штурмують Вімблдон — які шанси на перемогу

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 14:01
Костюк, Ястремська та Стародубцева стартують на Вімблдоні — де дивитися
Марта Костюк на розминці. Фото: instagram.com/martakostyuk/

У вівторок, 1 липня, на кортах Вімблдоні розпочнуть виступи одразу три українські тенісистки, кожна з яких претендує на вихід до другого раунду легендарного турніру.

Головний матч дня — протистояння Даяни Ястремської з однією з головних зірок сучасного тенісу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Уже зараз у Лондоні розпочався матч Марти Костюк (26-та в рейтингу WTA) — вона грає проти словенки Вероніки Ер'явець. Трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі Setanta Sports.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремська готується до важливої гри. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Головна битва: Ястремська — Гауфф

Пізніше ввечері, о 19:30 за Києвом, на корт вийде Даяна Ястремська. Її суперниця — друга ракетка світу Коко Гауфф. Цей матч обіцяє бути найбільш видовищним, емоції на корті зашкалюватимуть.

"Це внутрішній виклик для мене. Ми грали тричі на ґрунті, і мені завжди хотілося перевірити себе на іншому покритті. Я дуже чекаю на цей матч. Мені все одно, що вона виграла Ролан Гаррос, що вона друга у світі. Хоч перша, хоч 300-та — я вийду і буду грати свою гру", — заявила Ястремська напередодні поєдинку.

Третя учасниця та результат Світоліної

Також сьогодні, не раніше 15:50, Юлія Стародубцева (68-та ракетка світу) зустрінеться з британкою Франческою Джонс.

А Еліна Світоліна вже вийшла до другого кола. 30 червня вона перемогла Анну Бондар, а 2 липня зіграє проти Олександри Саснович із Білорусі.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" може не підписати Іллю Забарного через те, що голкіпер Матвій Сафонов відмовляється йти з команди.

Клуб з Олександрії відпустив чергового гравця національної збірної — футболістом, який має намір продовжити кар'єру за кордоном.

Тим часом англійський "Манчестер Юнайтед" попрощався одразу з дев'ятьма футболістами, серед яких є і добре відомі імена.

спорт Даяна Ястремська Теніс Марта Костюк Юлія Стародубцева Вімблдон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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