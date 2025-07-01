Костюк, Ястремська та Стародубцева стартують на Вімблдоні — де дивитися

Сьогодні три українки штурмують Вімблдон — які шанси на перемогу
У вівторок, 1 липня, на кортах Вімблдоні розпочнуть виступи одразу три українські тенісистки, кожна з яких претендує на вихід до другого раунду легендарного турніру.
Головний матч дня — протистояння Даяни Ястремської з однією з головних зірок сучасного тенісу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Уже зараз у Лондоні розпочався матч Марти Костюк (26-та в рейтингу WTA) — вона грає проти словенки Вероніки Ер'явець. Трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі Setanta Sports.
Головна битва: Ястремська — Гауфф
Пізніше ввечері, о 19:30 за Києвом, на корт вийде Даяна Ястремська. Її суперниця — друга ракетка світу Коко Гауфф. Цей матч обіцяє бути найбільш видовищним, емоції на корті зашкалюватимуть.
"Це внутрішній виклик для мене. Ми грали тричі на ґрунті, і мені завжди хотілося перевірити себе на іншому покритті. Я дуже чекаю на цей матч. Мені все одно, що вона виграла Ролан Гаррос, що вона друга у світі. Хоч перша, хоч 300-та — я вийду і буду грати свою гру", — заявила Ястремська напередодні поєдинку.
Третя учасниця та результат Світоліної
Також сьогодні, не раніше 15:50, Юлія Стародубцева (68-та ракетка світу) зустрінеться з британкою Франческою Джонс.
А Еліна Світоліна вже вийшла до другого кола. 30 червня вона перемогла Анну Бондар, а 2 липня зіграє проти Олександри Саснович із Білорусі.
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