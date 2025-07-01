Костюк, Ястремская и Стародубцева стартуют на Уимблдоне — где смотреть

Марта Костюк на разминке. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Во вторник, 1 июля, на кортах Уимблдона начнут выступления сразу три украинских теннисистки, каждая из которых претендует на выход во второй раунд легендарного турнира.

Главный матч дня — противостояние Даяны Ястремской с одной из главных звезд современного тенниса, сообщает портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская готовится к важной игре. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Главная битва: Ястремская — Гауфф

Позже вечером, в 19:30 по Киеву, на корт выйдет Даяна Ястремская. Ее соперница — вторая ракетка мира Коко Гауфф. Этот матч обещает быть самым зрелищным, эмоции на корте будет зашкаливать.

"Это внутренний вызов для меня. Мы играли трижды на грунте, и мне всегда хотелось проверить себя на другом покрытии. Я очень жду этот матч. Мне все равно, что она выиграла Ролан Гаррос, что она вторая в мире. Хоть первая, хоть 300-я — я выйду и буду играть свою игру", — заявила Ястремская накануне поединка.

Третья участница и результат Свитолиной

Также сегодня, не раньше 15:50, Юлия Стародубцева (68-я ракетка мира) встретится с британкой Франческой Джонс.

А Элина Свитолина уже вышла во второй круг. 30 июня она победила Анну Бондар, а 2 июля сыграет против Александры Саснович из Беларуси.

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