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Главная Спорт Сегодня три украинки штурмуют Уимблдон — какие шансы на победу

Сегодня три украинки штурмуют Уимблдон — какие шансы на победу

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:01
Костюк, Ястремская и Стародубцева стартуют на Уимблдоне — где смотреть
Марта Костюк на разминке. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Во вторник, 1 июля, на кортах Уимблдона начнут выступления сразу три украинских теннисистки, каждая из которых претендует на выход во второй раунд легендарного турнира.

Главный матч дня — противостояние Даяны Ястремской с одной из главных звезд современного тенниса, сообщает портал Новини.LIVE.

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Уже сейчас в Лондоне начался матч Марты Костюк (26-я в рейтинге WTA) — она играет против словенки Вероники Эрьявец. Трансляция поединка доступна на YouTube-канале Setanta Sports. 

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская готовится к важной игре. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Главная битва: Ястремская — Гауфф

Позже вечером, в 19:30 по Киеву, на корт выйдет Даяна Ястремская. Ее соперница — вторая ракетка мира Коко Гауфф. Этот матч обещает быть самым зрелищным, эмоции на корте будет зашкаливать.

"Это внутренний вызов для меня. Мы играли трижды на грунте, и мне всегда хотелось проверить себя на другом покрытии. Я очень жду этот матч. Мне все равно, что она выиграла Ролан Гаррос, что она вторая в мире. Хоть первая, хоть 300-я — я выйду и буду играть свою игру", — заявила Ястремская накануне поединка. 

Третья участница и результат Свитолиной

Также сегодня, не раньше 15:50, Юлия Стародубцева (68-я ракетка мира) встретится с британкой Франческой Джонс.

А Элина Свитолина уже вышла во второй круг. 30 июня она победила Анну Бондар, а 2 июля сыграет против Александры Саснович из Беларуси.

Напомним, французский "ПСЖ" может не подписать Илью Забарного из-за того, что голкипер Матвей Сафонов отказывается уходить из команды.

Клуб из Александрии расстался с очередным игроком национальной сборной — футболистом, который намерен продолжить карьеру за границей.

Тем временем английский "Манчестер Юнайтед" попрощался сразу с девятью футболистами, среди которых есть и хорошо известные имена.

спорт Даяна Ястремская Теннис Марта Костюк Юлия Стародубцева Уимблдон
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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