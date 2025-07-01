Костюк, Ястремская и Стародубцева стартуют на Уимблдоне — где смотреть

Сегодня три украинки штурмуют Уимблдон — какие шансы на победу
Во вторник, 1 июля, на кортах Уимблдона начнут выступления сразу три украинских теннисистки, каждая из которых претендует на выход во второй раунд легендарного турнира.
Главный матч дня — противостояние Даяны Ястремской с одной из главных звезд современного тенниса, сообщает портал Новини.LIVE.
Уже сейчас в Лондоне начался матч Марты Костюк (26-я в рейтинге WTA) — она играет против словенки Вероники Эрьявец. Трансляция поединка доступна на YouTube-канале Setanta Sports.
Главная битва: Ястремская — Гауфф
Позже вечером, в 19:30 по Киеву, на корт выйдет Даяна Ястремская. Ее соперница — вторая ракетка мира Коко Гауфф. Этот матч обещает быть самым зрелищным, эмоции на корте будет зашкаливать.
"Это внутренний вызов для меня. Мы играли трижды на грунте, и мне всегда хотелось проверить себя на другом покрытии. Я очень жду этот матч. Мне все равно, что она выиграла Ролан Гаррос, что она вторая в мире. Хоть первая, хоть 300-я — я выйду и буду играть свою игру", — заявила Ястремская накануне поединка.
Третья участница и результат Свитолиной
Также сегодня, не раньше 15:50, Юлия Стародубцева (68-я ракетка мира) встретится с британкой Франческой Джонс.
А Элина Свитолина уже вышла во второй круг. 30 июня она победила Анну Бондар, а 2 июля сыграет против Александры Саснович из Беларуси.
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