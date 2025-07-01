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Главная Спорт Костюк неожиданно проиграла свой матч на Уимблдоне

Костюк неожиданно проиграла свой матч на Уимблдоне

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Дата публикации 1 июля 2025 15:54
Костюк удивила результатом матча с Эрьявец на Уимблдоне
Марта Костюк во время поединка. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Украинская теннисистка Марта Костюк (26-я ракетка мира) завершила борьбу на травяном "мэйджоре" в Лондоне. В первом раунде Уимблдона-2025 она уступила квалифайеру из Словении Веронике Эрьявец (WTA 171) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Здоровье и жара подвели Костюк в Лондоне, сообщает портал Новини.LIVE. 

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По ходу матча у Марты Костюк возникли проблемы. Ее беспокоил сильный кашель, что в сочетании с лондонской жарой усложнило задачу. Несмотря на выигранный первый сет, Марта не смогла удержать преимущество и в решающей партии, ведя 4:3, проиграла три гейма подряд.

Марта Костюк
Марта Костюк на Уимблдоне. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Неудачная серия и антирекорд на Уимблдоне

Это была первая очная встреча Костюк и Эрьявец, и она обернулась неожиданным фиаско для украинки. Более того, Марта проиграла уже пятый матч подряд на профи-уровне — ее последняя победа датируется 11 мая, когда она обыграла Лейлу Фернандес в Риме. Также впервые за пять выступлений в основной сетке Уимблдона Костюк покидает турнир уже в первом круге. 

Марта Костюк
Статистика поединка. Кадр из видео

В следующем раунде Вероника Эрьявец сыграет против победительницы пары Камилы Осорио и Даниэль Коллинз. Костюк же продолжит бороться в парном разряде, где в первом раунде выступит вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе против дуэта Севастова / Викмайер.

Напомним, защитником сборной Украины заинтересовался английский клуб, который выступает в Чемпионшипе. 

"Манчестер Юнайтед" не продлил контракты с девятью футболистами, в том числе с известными именами.

Защитник Илья Забарный может не перейти в "ПСЖ", поскольку клуб не может продать вратаря из России.

Полузащитник покинул "Александрию" и рассчитывает продолжить карьеру за границей.

спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты Уимблдон Большой Шлем
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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