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Главная Спорт На Таловерова претендует известный английский клуб

На Таловерова претендует известный английский клуб

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 15:21
Таловеров оказался в шаге от трансфера из Плимута
Максим Таловеров (справа) в матче за "Плимут". Фото: instagram.com/tal.04/

Центральный защитник сборной Украины и клуба "Плимут" Максим Таловеров летом сменит команду. В настоящее время 25-летний футболист оказался в шаге от перехода в "Сток Сити", выступающий в Чемпионшипе.

Украинский футболист подтвердил факт предложения от "гончаров", сообщает на своей странице в соцсети X журналист Пит О'Рурк. 

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Предварительные переговоры между сторонами прошли успешно, и теперь остаётся согласовать финальные детали соглашения. Переезд возможен как на условиях аренды, так и полноценного трансфера. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04/

Почему Таловеров уходит из "Плимута"

Украинец перебрался в "Плимут" в январе 2025 года из австрийского ЛАСКа. Сумма трансфера составила 2 млн евро, контракт был подписан до 2028 года. Однако команда вылетела в Лигу 1, и защитник намерен продолжить карьеру в более конкурентной лиге.

В сезоне 2024/25 украинец провел 11 матчей в Чемпионшипе, где отличился одним голом и результативной передачей. Также он забивал в Кубке Англии.

Возвращение в Чемпионшип

Если сделка состоится, Таловеров останется во втором по силе дивизионе Англии. Это важно для продолжения карьеры на высоком уровне и для потенциальных вызовов в сборную. "Сток Сити" рассчитывает на украинца как на усиление центра обороны и опытного игрока с международной практикой. 

Напомним, футбольный клуб "Александрия" лишился очередного представителя сборной Украины — полузащитник покинул команду и нацелен на продолжение карьеры за границей.

Трансфер защитника Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен" оказался под вопросом из-за отказа российского вратаря Матвея Сафонова покидать парижский клуб.

"Манчестер Юнайтед" официально попрощался с девятью игроками, включая несколько известных футболистов, после завершения их контрактов.

спорт футбол Футбол трансферы Максим Таловеров Плимут
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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