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Головна Спорт На Таловєрова претендує відомий англійський клуб

На Таловєрова претендує відомий англійський клуб

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 15:21
Таловєров опинився за крок від трансферу з Плімута
Максим Таловєров (праворуч) у матчі за "Плімут". Фото: instagram.com/tal.04/

Центральний захисник збірної України та клубу "Плімут" Максим Таловєров влітку змінить команду. Наразі 25-річний футболіст опинився за крок від переходу до "Сток Сіті", що виступає в Чемпіоншипі.

Український футболіст підтвердив факт пропозиції від "гончарів", повідомляє на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Піт О'Рурк.

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Попередні переговори між сторонами пройшли успішно, і тепер залишається узгодити фінальні деталі угоди. Переїзд можливий як на умовах оренди, так й повноцінного трансферу.

Максим Таловеров
Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04/

Чому Таловєров йде з "Плімута"

Українець перебрався в "Плімут" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа. Сума трансферу склала 2 млн євро, контракт був підписаний до 2028 року. Однак команда вилетіла в Лігу 1, і захисник має намір продовжити кар'єру в більш конкурентній лізі.

У сезоні 2024/25 українець провів 11 матчів у Чемпіоншипі, де відзначився одним голом та результативною передачею. Також він забивав у Кубку Англії.

Повернення в Чемпіоншип

Якщо угода відбудеться, Таловєров залишиться у другому за силою дивізіоні Англії. Це важливо для продовження кар'єри на високому рівні й для потенційних викликів до збірної. "Сток Сіті" розраховує на українця як на підсилення центру оборони та досвідченого гравця з міжнародною практикою.

Нагадаємо, футбольний клуб "Олександрія" позбувся чергового представника збірної України — півзахисник залишив команду і націлений на продовження кар'єри за кордоном.

Трансфер захисника Іллі Забарного в "Парі Сен-Жермен" опинився під питанням через відмову російського воротаря Матвія Сафонова залишати паризький клуб.

"Манчестер Юнайтед" офіційно попрощався з дев'ятьма гравцями, включно з кількома відомими футболістами, після завершення їхніх контрактів.

спорт футбол Футбол трансфери Максим Таловєров Плімут
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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