Таловєров опинився за крок від трансферу з Плімута

Максим Таловєров (праворуч) у матчі за "Плімут". Фото: instagram.com/tal.04/

Центральний захисник збірної України та клубу "Плімут" Максим Таловєров влітку змінить команду. Наразі 25-річний футболіст опинився за крок від переходу до "Сток Сіті", що виступає в Чемпіоншипі.

Український футболіст підтвердив факт пропозиції від "гончарів", повідомляє на своїй сторінці в соцмережі X журналіст Піт О'Рурк.

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Попередні переговори між сторонами пройшли успішно, і тепер залишається узгодити фінальні деталі угоди. Переїзд можливий як на умовах оренди, так й повноцінного трансферу.

Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04/

Чому Таловєров йде з "Плімута"

Українець перебрався в "Плімут" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа. Сума трансферу склала 2 млн євро, контракт був підписаний до 2028 року. Однак команда вилетіла в Лігу 1, і захисник має намір продовжити кар'єру в більш конкурентній лізі.

У сезоні 2024/25 українець провів 11 матчів у Чемпіоншипі, де відзначився одним голом та результативною передачею. Також він забивав у Кубку Англії.

Повернення в Чемпіоншип

Якщо угода відбудеться, Таловєров залишиться у другому за силою дивізіоні Англії. Це важливо для продовження кар'єри на високому рівні й для потенційних викликів до збірної. "Сток Сіті" розраховує на українця як на підсилення центру оборони та досвідченого гравця з міжнародною практикою.

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