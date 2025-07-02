Свитолина против Саснович на Уимблдон-2025 — где и когда смотреть

Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Во втором круге Уимблдона-2025 украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) сыграет против Александры Саснович из Беларуси (WTA 107). Одесситка является фавориткой противостояния, но на этом турнире уже прекратили выступления сразу несколько представителей первой десятки.

Украинские болельщики смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина стартовала в Лондоне с уверенной победы. В первом круге она разгромила Анну Бондар из Венгрии, отдав сопернице лишь четыре гейма. Украинка мощно подавала, уверенно играла у сетки и показала отличную форму на траве.

Александра Саснович отбивает мяч. Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/

Следующая соперница, Александра Саснович, прошла непростую квалификацию и в стартовом раунде Уимблдона провела напряженный трехсетовый матч. Несмотря на усталость, она остается опасной теннисисткой, способной навязать борьбу за счёт темпа и агрессии.

Где и когда смотреть игру Свитолина — Саснович

Поединок состоится в среду, 2 июля. Противостояние пройдет на 12-м корте. Ориентировочное время начала матча — 17:30, однако не исключено, что старт встречи будет перенесен на более позднее время.

Украинские болельщики смогут следить за событиями в матче Свитолиной и Саснович в прямом эфире благодаря трансляции на Setanta Sports.

Что известно о личных встречах

История встреч между Свитолиной и Саснович насчитывает три матча. Дважды побеждала белоруска, однажды — украинка. Однако все игры проходили на грунтовом или хардовом покрытии. На траве они сыграют впервые, и именно здесь опыт Элины может стать решающим.

Напомним, ранее Элина Свитолина уже одержала первую победу на Уимблдоне-2025, после чего опубликовала фотографию с Валерием Залужным.

А другая украинка — Даяна Ястремская — назвала рецепт неожиданной победы над второй ракеткой мира Коко Гофф, которая была обыграна в двух сетах.