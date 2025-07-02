Світоліна проти Саснович на Вімблдон-2025 — де і коли дивитися

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

У другому колі Вімблдону-2025 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) зіграє проти Олександри Саснович із Білорусі (WTA 107). Одеситка є фавориткою протистояння, але на цьому турнірі вже припинили виступи одразу декілька представників першої десятки.

Українські вболівальники зможуть подивитися цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна стартувала в Лондоні з упевненої перемоги. У першому колі вона розгромила Анну Бондар з Угорщини, віддавши суперниці лише чотири гейми. Українка потужно подавала, впевнено грала біля сітки та показала відмінну форму на траві.

Олександра Саснович відбиває м'яч. Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/

Наступна суперниця, Александра Саснович, пройшла непросту кваліфікацію і в стартовому раунді Вімблдону провела напружений трисетовий матч. Попри втому, вона залишається небезпечною тенісисткою, здатною нав'язати боротьбу внаслідок темпу й агресії.

Де та коли дивитися гру Світоліна — Саснович

Поєдинок відбудеться в середу, 2 липня. Протистояння пройде на 12-му корті. Орієнтовний час початку матчу — 17:30, проте не виключено, що старт зустрічі буде перенесено на пізніший час.

Українські вболівальники зможуть стежити за подіями в матчі Світоліної та Саснович у прямому ефірі завдяки трансляції на Setanta Sports.

Що відомо про особисті зустрічі

Історія зустрічей між Світоліною та Саснович налічує три матчі. Двічі перемагала білоруска, одного разу — українка. Однак усі ігри відбувалися на ґрунтовому або хардовому покритті. На траві вони зіграють уперше, і саме тут досвід Еліни може стати вирішальним.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вже здобула першу перемогу на Вімблдоні-2025, після чого опублікувала фотографію з Валерієм Залужним.

А інша українка — Даяна Ястремська — назвала рецепт несподіваної перемоги над другою ракеткою світу Коко Гофф, яку було обіграно у двох сетах.