Світоліна проти Саснович на Вімблдон-2025 — де і коли дивитися

Світоліна проти Саснович на Вімблдоні — де та коли дивитися
У другому колі Вімблдону-2025 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) зіграє проти Олександри Саснович із Білорусі (WTA 107). Одеситка є фавориткою протистояння, але на цьому турнірі вже припинили виступи одразу декілька представників першої десятки.
Українські вболівальники зможуть подивитися цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна стартувала в Лондоні з упевненої перемоги. У першому колі вона розгромила Анну Бондар з Угорщини, віддавши суперниці лише чотири гейми. Українка потужно подавала, впевнено грала біля сітки та показала відмінну форму на траві.
Наступна суперниця, Александра Саснович, пройшла непросту кваліфікацію і в стартовому раунді Вімблдону провела напружений трисетовий матч. Попри втому, вона залишається небезпечною тенісисткою, здатною нав'язати боротьбу внаслідок темпу й агресії.
Де та коли дивитися гру Світоліна — Саснович
Поєдинок відбудеться в середу, 2 липня. Протистояння пройде на 12-му корті. Орієнтовний час початку матчу — 17:30, проте не виключено, що старт зустрічі буде перенесено на пізніший час.
Українські вболівальники зможуть стежити за подіями в матчі Світоліної та Саснович у прямому ефірі завдяки трансляції на Setanta Sports.
Що відомо про особисті зустрічі
Історія зустрічей між Світоліною та Саснович налічує три матчі. Двічі перемагала білоруска, одного разу — українка. Однак усі ігри відбувалися на ґрунтовому або хардовому покритті. На траві вони зіграють уперше, і саме тут досвід Еліни може стати вирішальним.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вже здобула першу перемогу на Вімблдоні-2025, після чого опублікувала фотографію з Валерієм Залужним.
А інша українка — Даяна Ястремська — назвала рецепт несподіваної перемоги над другою ракеткою світу Коко Гофф, яку було обіграно у двох сетах.
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