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Головна Спорт Ван Леувен не робитиме ставку тільки на молодь у Кривбасі

Ван Леувен не робитиме ставку тільки на молодь у Кривбасі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:19
Ван Леувен ламає стереотипи — яким буде новий Кривбас
Патрік Ван Леувен у Кривому Розі. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Патрік ван Леувен, новий головний тренер "Кривбасу", поділився стратегією розвитку футбольної команди в сезоні 2025/26. Наставник підкреслив, що поєднання молодості та досвіду є найважливішою частиною його футбольної філософії.

На думку фахівця, саме ветерани допомагають закладати основу ігрового стилю та формують структуру гри, повідомляє пресслужба клубу.

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На думку нового наставника криворізької команди, молоді футболісти додають енергії, але потребують напрямку, який мають задавати як тренери, так і лідери роздягальні.

Патрик Ван Леувен
Патрік Ван Леувен під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Відповідаючи на запитання про майбутнє команди, ван Леувен зазначив, що не планує повну ставку на молодь. Навпаки, клуб збереже баланс та додасть нових кваліфікованих виконавців.

Що сказав Ван Леувен про трансфери

Тренер уточнив: у "Кривбасі" залишається багато досвідчених гравців, а в клубі вже обговорюють можливі посилення.

"Ми з президентом і директором говорили про це. Планується прихід нових футболістів, які додадуть команді сили та допоможуть зберегти рівень минулих сезонів", — сказав ван Леувен.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" готує один із найгучніших переходів літнього трансферного вікна-2025 року.

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спорт футбол УПЛ Кривбасс Патрік ван Леувен
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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