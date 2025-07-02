Арсенал домовився з Дьокерешем про п'ятирічний контракт

Арсенал домовився про контракт із топ-форвардом світу
Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш зробив важливий крок до зміни клубу. Він досяг принципової угоди з лондонським "Арсеналом".
Сторони погодили п'ятирічний контракт, який розрахований до літа 2030 року. Оголошення про трансфер може відбутися найближчими днями, повідомив у соцмережі X інсайдер Саша Тавольєрі.
Нападник, який розкрив потенціал у складі "Спортинга" в сезоні 2024/25, став однією з головних цілей "канонірів" цього літа. Віктор Дьокереш провів переговори з представниками "Арсеналу" і дав згоду на умови особистого контракту.
Скільки "Арсенал" заплатив за форварда
Сума потенційного трансферу може скласти близько 75 млн євро. Віктор також отримає підписний бонус й стане одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.
Лондонці розглядають шведа як ключове посилення атаки на тлі перебудови складу під керівництвом Мікеля Артети.
Чому Дьокереш важливий для "Арсеналу"
Віктор провів неймовірний сезон: у 52 матчах за "Спортінг" він забив 54 голи та віддав 13 результативних передач. Такий результат не залишився поза увагою — 27-річний нападник потрапив до шорт-листів одразу кількох топ-клубів, але "Арсенал" опинився ближче за всіх до завершення угоди.
Залишається залагодити всі формальності між клубами. Переговори тривають, але за даними джерел, "Арсенал" упевнений в успіху і готовий оформити трансфер до старту передсезонної підготовки.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "каноніри" відпустили одразу 17 футболістів, серед яких є зірки та гравці основного складу.
Інший англійський клуб, "Манчестер Юнайтед", теж провів чистку складу та позбувся Крістіана Еріксена, а також низки інших гравців.
Український захисник Максим Таловєров може продовжити кар'єру в Англії та повернутися до Чемпіоншипу, але йдеться не про "Плімут".
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