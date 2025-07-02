Арсенал домовився з Дьокерешем про п'ятирічний контракт

Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш зробив важливий крок до зміни клубу. Він досяг принципової угоди з лондонським "Арсеналом".

Сторони погодили п'ятирічний контракт, який розрахований до літа 2030 року. Оголошення про трансфер може відбутися найближчими днями, повідомив у соцмережі X інсайдер Саша Тавольєрі.

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Нападник, який розкрив потенціал у складі "Спортинга" в сезоні 2024/25, став однією з головних цілей "канонірів" цього літа. Віктор Дьокереш провів переговори з представниками "Арсеналу" і дав згоду на умови особистого контракту.

Скільки "Арсенал" заплатив за форварда

Сума потенційного трансферу може скласти близько 75 млн євро. Віктор також отримає підписний бонус й стане одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Лондонці розглядають шведа як ключове посилення атаки на тлі перебудови складу під керівництвом Мікеля Артети.

Віктор Дьокереш з одним із трофеїв "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Чому Дьокереш важливий для "Арсеналу"

Віктор провів неймовірний сезон: у 52 матчах за "Спортінг" він забив 54 голи та віддав 13 результативних передач. Такий результат не залишився поза увагою — 27-річний нападник потрапив до шорт-листів одразу кількох топ-клубів, але "Арсенал" опинився ближче за всіх до завершення угоди.

Залишається залагодити всі формальності між клубами. Переговори тривають, але за даними джерел, "Арсенал" упевнений в успіху і готовий оформити трансфер до старту передсезонної підготовки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "каноніри" відпустили одразу 17 футболістів, серед яких є зірки та гравці основного складу.

Інший англійський клуб, "Манчестер Юнайтед", теж провів чистку складу та позбувся Крістіана Еріксена, а також низки інших гравців.

Український захисник Максим Таловєров може продовжити кар'єру в Англії та повернутися до Чемпіоншипу, але йдеться не про "Плімут".