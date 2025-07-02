Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Арсенал домовився про контракт із топ-форвардом світу

Арсенал домовився про контракт із топ-форвардом світу

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 09:10
Арсенал домовився з Дьокерешем про п'ятирічний контракт
Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш зробив важливий крок до зміни клубу. Він досяг принципової угоди з лондонським "Арсеналом"

Сторони погодили п'ятирічний контракт, який розрахований до літа 2030 року. Оголошення про трансфер може відбутися найближчими днями, повідомив у соцмережі X інсайдер Саша Тавольєрі.

Реклама
Читайте також:

Нападник, який розкрив потенціал у складі "Спортинга" в сезоні 2024/25, став однією з головних цілей "канонірів" цього літа. Віктор Дьокереш провів переговори з представниками "Арсеналу" і дав згоду на умови особистого контракту.

Скільки "Арсенал" заплатив за форварда

Сума потенційного трансферу може скласти близько 75 млн євро. Віктор також отримає підписний бонус й стане одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Лондонці розглядають шведа як ключове посилення атаки на тлі перебудови складу під керівництвом Мікеля Артети.

Виктор Дьекереш
Віктор Дьокереш з одним із трофеїв "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

Чому Дьокереш важливий для "Арсеналу"

Віктор провів неймовірний сезон: у 52 матчах за "Спортінг" він забив 54 голи та віддав 13 результативних передач. Такий результат не залишився поза увагою — 27-річний нападник потрапив до шорт-листів одразу кількох топ-клубів, але "Арсенал" опинився ближче за всіх до завершення угоди.

Залишається залагодити всі формальності між клубами. Переговори тривають, але за даними джерел, "Арсенал" упевнений в успіху і готовий оформити трансфер до старту передсезонної підготовки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "каноніри" відпустили одразу 17 футболістів, серед яких є зірки та гравці основного складу.

Інший англійський клуб, "Манчестер Юнайтед", теж провів чистку складу та позбувся Крістіана Еріксена, а також низки інших гравців.

Український захисник Максим Таловєров може продовжити кар'єру в Англії та повернутися до Чемпіоншипу, але йдеться не про "Плімут".

спорт футбол Футбол трансфери Арсенал Спортинг Віктор Дьокереш
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації