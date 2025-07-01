Артета прибере з Арсеналу Парті та ще 16 гравців

Кіран Тірні у футболці "Арсеналу". Фото: instagram.com/kierantierney/

"Арсенал" офіційно розірвав контракти одразу з 17 футболістами після завершення сезону. Ще 30 червня стало датою, коли більшість угод гравців по всій Європі добігли кінця.

"Каноніри" скористалися цим, щоб провести масштабні зміни, повідомляє Football Transfers.

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Серед футболістів "Арсеналу", які пішли, виявилися як досвідчені гравці, так і молодь, яка не зуміла пробитися в основу. Деякі імена декілька років тому були пов'язані з великими надіями у лондонських уболівальників.

Томас Парті під час поєдинку. Фото: instagram.com/thomaspartey5/

Хто пішов з "Арсеналу"?

Найпомітнішою втратою став ганський півзахисник Томас Парті. Переговори про новий контракт тривали кілька місяців, але сторони не дійшли згоди. Зараз футболіст є вільним агентом, хоча клуб поки що не підтвердив офіційно його відхід.

Після шести років у клубі команду залишив захисник Кіран Тірні. Шотландець повертається до "Селтіка", звідки й перебрався до Лондона.

Також до клубу не повернулися орендовані гравці Рахім Стерлінг та Нето — обидва завершили річні оренди та вирушили назад у "Челсі" та "Борнмут" відповідно. Їхній внесок у команду виявився мінімальним.

Пішли й молоді таланти

"Арсенал" також позбавився перспективного нападника Натана Батлер-Ойєдеджі, попри непогані дані на початку кар'єри.

Окрім того, до списку потрапили молоді та менш відомі футболісти: Кайон Едвардс, Джимі Гауер, Джек Генрі-Френсіс, Брайан Оконкво, Ісмаїл Улад М'Ханд, Салах-Еддін Улад М'Ханд, Еліан Кесада-Торн, Жакай Фішер, Ріс Клермонт, Ромарі Форде, Макс Кучінскі та Закарія Шуайб.

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