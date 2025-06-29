Вінгер Олександрії Безерра хоче покинути клуб і перейти в європейську команду

Іноземна зірка УПЛ не хоче грати в Україні і поставив ультиматум
В "Олександрії" знову виник конфлікт, який був взимку. Бразильська зірка клубу Хуан Безерра вимагає від клубу продати його в Європу.
Про ультиматум футболіста повідомив паблік "INSIDE UPL".
Безерра не хоче грати в УПЛ
За інформацією джерела, бразильський вінгер "Олександрії" може покинути клуб у літнє трансферне вікно. Наразі 22-річний футболіст не прилетів на тренувальний збір клубу.
Безерра відмову їхати на тренувальний збір пов’язує з тим, що він в Бразилії відновлюється після травми.
"Олександрія" готова продати гравця за 3-4 мільйони євро, але після ультиматумів вартість може зменшитися.
Інтерес до вінгера проявляють грецький "Олімпіакос" і угорський "Ференцварош", але вони далекі до трансферу.
В "Олександрії" не поспішають відпускати легіонера, розраховуючи підвищити його трансферну вартість завдяки виступам у Лізі конференцій.
Очікується, що Безерра може приєднаєтися до команди на зборі в Словенії і з ним домовляться, щоб він зіграв у кваліфікації єврокубків.
У сезоні 2024/2025 рр. бразилець зіграв 19 матчів, забив чотири голи та віддав п’ять асистів. Контракт з "Олександрією" у Безерри діє до 30 червня 2026 року.
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