Вінгер Олександрії Безерра хоче покинути клуб і перейти в європейську команду

Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

В "Олександрії" знову виник конфлікт, який був взимку. Бразильська зірка клубу Хуан Безерра вимагає від клубу продати його в Європу.

Про ультиматум футболіста повідомив паблік "INSIDE UPL".

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Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

Безерра не хоче грати в УПЛ

За інформацією джерела, бразильський вінгер "Олександрії" може покинути клуб у літнє трансферне вікно. Наразі 22-річний футболіст не прилетів на тренувальний збір клубу.

Безерра відмову їхати на тренувальний збір пов’язує з тим, що він в Бразилії відновлюється після травми.

"Олександрія" готова продати гравця за 3-4 мільйони євро, але після ультиматумів вартість може зменшитися.

Інтерес до вінгера проявляють грецький "Олімпіакос" і угорський "Ференцварош", але вони далекі до трансферу.

В "Олександрії" не поспішають відпускати легіонера, розраховуючи підвищити його трансферну вартість завдяки виступам у Лізі конференцій.

Очікується, що Безерра може приєднаєтися до команди на зборі в Словенії і з ним домовляться, щоб він зіграв у кваліфікації єврокубків.

У сезоні 2024/2025 рр. бразилець зіграв 19 матчів, забив чотири голи та віддав п’ять асистів. Контракт з "Олександрією" у Безерри діє до 30 червня 2026 року.

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