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Главная Спорт Звезда УПЛ не хочет играть в Украине и поставил ультиматум

Звезда УПЛ не хочет играть в Украине и поставил ультиматум

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 21:37
Вингер Александрии Безерра хочет покинуть клуб и перейти в европейскую команду
Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

В "Александрии" снова возник конфликт, который был зимой. Бразильская звезда клуба Хуан Безерра требует от клуба продать его в Европу.

Об ультиматуме футболиста сообщил паблик "INSIDE UPL".

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Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

Безерра не хочет играть в УПЛ

По информации источника, бразильский вингер "Александрии" может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сейчас 22-летний футболист не прилетел на тренировочный сбор клуба.

Безерра отказ ехать на тренировочный сбор связывает с тем, что он в Бразилии восстанавливается после травмы.

"Александрия" готова продать игрока за 3-4 миллиона евро, но после ультиматумов стоимость может уменьшиться.

Интерес к вингеру проявляют греческий "Олимпиакос" и венгерский "Ференцварош", но они далеки до трансфера.

В "Александрии" не спешат отпускать легионера, рассчитывая повысить его трансферную стоимость благодаря выступлениям в Лиге конференций.

Ожидается, что Безерра может присоединиться к команде на сборе в Словении и с ним договорятся, чтобы он сыграл в квалификации еврокубков.

В сезоне 2024/2025 гг. бразилец сыграл 19 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Контракт с "Александрией" у Безерры действует до 30 июня 2026 года.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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