Беззера из Александрии ответил на интерес Олимпиакоса

Главная звезда Александрии рассказал о своем летнем трансфере
Серебряный призер УПЛ "Александрия" летом потеряла главного тренера Руслана Ротаня, полузащитников Ивана Калюжного, Владимира Шепелева и других игроков. Кто не ушел сам по окончании контракта, команда попытается их продать.
Одним из потенциальных трансферов является правый вингер из Бразилии Жуан Безерра, сообщил портал "Трибуна".
Безерра должен сменить клуб
Безерра отреагировал на информацию об интересе греческого "Олимпиакоса", который, вроде бы, начал переговоры по его трансферу. Бразилец отметил, что следит за новостями о возможных трансферах, но его приоритетом остается восстановление от травмы и поддержание физической формы.
"Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы. Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами", — сказал Безерра.
Бразилец, которому 22 года, присоединился к "Александрии" летом 2023 года из "Васку да Гама", сыграл 24 матча в УПЛ сезона 2024/25, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро.
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