Беззера из Александрии ответил на интерес Олимпиакоса

Жуан Безерра. Фото: "Александрия"

Серебряный призер УПЛ "Александрия" летом потеряла главного тренера Руслана Ротаня, полузащитников Ивана Калюжного, Владимира Шепелева и других игроков. Кто не ушел сам по окончании контракта, команда попытается их продать.

Одним из потенциальных трансферов является правый вингер из Бразилии Жуан Безерра, сообщил портал "Трибуна".

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Жуан Безерра. Фото: "Александрия"

Безерра должен сменить клуб

Безерра отреагировал на информацию об интересе греческого "Олимпиакоса", который, вроде бы, начал переговоры по его трансферу. Бразилец отметил, что следит за новостями о возможных трансферах, но его приоритетом остается восстановление от травмы и поддержание физической формы.

"Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы. Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами", — сказал Безерра.

Бразилец, которому 22 года, присоединился к "Александрии" летом 2023 года из "Васку да Гама", сыграл 24 матча в УПЛ сезона 2024/25, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро.

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