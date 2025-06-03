Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Не только Александрия — еще один клуб интересуется Шищенко

Не только Александрия — еще один клуб интересуется Шищенко

Ua en ru
Дата публикации 3 июня 2025 13:08
Шищенко нарасхват — на тренера претендуют известные клубы
Сергей Шищенко перед игрой. Фото: УНИАН

Клуб украинской Премьер-лиги "Александрия" остался без главного тренера. После завершения сезона 2024/2025 Руслан Ротань официально покинул пост наставника команды.

Он уже договорился о переходе в "Полесье", которое строит амбициозный проект на следующий сезон, напоминает "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:

Теперь "Александрия" находится в поиске нового главного тренера. В медиа активно обсуждаются различные кандидатуры, среди которых фигурируют как молодые специалисты, так и более опытные наставники. Одним из потенциальных претендентов на должность называют Сергея Шищенко. 49-летний тренер провел стабильный сезон в "Оболони", и его успехи не остались незамеченными. 

Сергей Шищенко
Сергей Шищенко во время матча. Фото: УНИАН

Какой еще клуб интересуется Шищенко

На данный момент наиболее предметный интерес к Шищенко проявляет вовсе не клуб УПЛ. Речь идет о "Буковине", которая выступает в Первой лиге (ПФЛ) и планирует в следующем сезоне бороться за повышение в элиту украинского футбола.

Контракт Шищенко с "Оболонью" действует еще два года, однако интерес к его персоне закономерен. В завершившемся сезоне 2024/2025 "Оболонь" заняла 11-е место в турнирной таблице УПЛ, показав организованную игру и сохранив прописку в высшем дивизионе без особых потрясений. 

Напомним, Александр Усик удивил гостей турнира в Одессе неожиданным обещанием

У Луки Модрича появилось предложение от одного из лучших клубов Италии. 

Беллингем наденет футболку дортмундской "Боруссии", контракт уже согласован. 

"Барселона" договорилась о трансфере перспективного игрока, и это не Луис Диас. 

спорт футбол тренер ФК Оболонь Сергей Шищенко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /