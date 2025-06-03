Шищенко нарасхват — на тренера претендуют известные клубы

Сергей Шищенко перед игрой. Фото: УНИАН

Клуб украинской Премьер-лиги "Александрия" остался без главного тренера. После завершения сезона 2024/2025 Руслан Ротань официально покинул пост наставника команды.

Он уже договорился о переходе в "Полесье", которое строит амбициозный проект на следующий сезон, напоминает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Теперь "Александрия" находится в поиске нового главного тренера. В медиа активно обсуждаются различные кандидатуры, среди которых фигурируют как молодые специалисты, так и более опытные наставники. Одним из потенциальных претендентов на должность называют Сергея Шищенко. 49-летний тренер провел стабильный сезон в "Оболони", и его успехи не остались незамеченными.

Сергей Шищенко во время матча. Фото: УНИАН

Какой еще клуб интересуется Шищенко

На данный момент наиболее предметный интерес к Шищенко проявляет вовсе не клуб УПЛ. Речь идет о "Буковине", которая выступает в Первой лиге (ПФЛ) и планирует в следующем сезоне бороться за повышение в элиту украинского футбола.

Контракт Шищенко с "Оболонью" действует еще два года, однако интерес к его персоне закономерен. В завершившемся сезоне 2024/2025 "Оболонь" заняла 11-е место в турнирной таблице УПЛ, показав организованную игру и сохранив прописку в высшем дивизионе без особых потрясений.

Напомним, Александр Усик удивил гостей турнира в Одессе неожиданным обещанием.

У Луки Модрича появилось предложение от одного из лучших клубов Италии.

Беллингем наденет футболку дортмундской "Боруссии", контракт уже согласован.

"Барселона" договорилась о трансфере перспективного игрока, и это не Луис Диас.