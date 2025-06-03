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Не лише Олександрія — ще один клуб цікавиться Шищенком

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Дата публікації: 3 червня 2025 13:08
Шищенко нарозхват — на тренера претендують відомі клуби
Сергій Шищенко перед грою. Фото: УНІАН

Клуб української Прем'єр-ліги "Олександрія" залишився без головного тренера. Після завершення сезону 2024/2025 Руслан Ротань офіційно залишив посаду наставника команди.

Він уже домовився про перехід у "Полісся", яке будує амбітний проєкт наступного сезону, нагадує "ТаТоТаке".

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Наразі "Олександрія" знаходиться в пошуку нового головного тренера. У медіа активно обговорюються різні кандидатури, серед яких фігурують як молоді спеціалісти, так і досвідченіші наставники. Одним із потенційних претендентів на посаду називають Сергія Шищенка.49-річний тренер провів стабільний сезон у "Оболоні", і його успіхи не залишилися непоміченими.

Сергей Шищенко
Сергій Шищенко під час матчу. Фото: УНІАН

Який ще клуб цікавиться Шищенком

На цей час найбільш предметний інтерес до Шищенка виявляє зовсім не клуб УПЛ. Йдеться про "Буковину", яка виступає у Першій лізі (ПФЛ) та планує наступного сезону боротися за підвищення до еліти українського футболу.

Контракт Шищенка з "Оболонню" діє ще два роки, проте інтерес до його персони є закономірним. У сезоні 2024/2025, що завершився, "Оболонь" посіла 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ, показавши організовану гру і зберігши прописку у вищому дивізіоні без особливих потрясінь.

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спорт футбол тренер ФК Оболонь Сергій Шищенко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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