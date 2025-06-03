Усик здивував гостей благодійного вечора в Одесі

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

В останній день весни 2025 року в Одесі відбувся благодійний вечір професійного боксу Odesa R1 Ring у Grand Hall Renaissance. Захід об'єднав спорт, культуру та благодійність, зібравши кошти для будівництва дитячого майданчика та підтримки українських військових.

Вечір розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Організатори благодійного заходу наголосили на важливості збереження духу та культури навіть у важкі часи. Глядачі побачили захопливі бої за участю молодих і досвідчених боксерів, включно з Артуром Камаєвим, Даніелем Портареску та Оксаною Бондаренко.

Вечір боксу в Одесі. Фото організаторів турніру

Особливу увагу привернув аукціон, на якому були представлені унікальні лоти, зокрема картина із зображенням Олександра Усика.

Усик на зв'язку: мистецтво, благодійність і запрошення на каву

Під час розіграшу картини з його зображенням, Олександр Усик несподівано вийшов на прямий зв'язок із залом. Він пообіцяв особисто підписати картину і запросити переможця аукціону на чашку кави. Картина була продана за 200 000 гривень одеситу Данилу, і всі кошти спрямовані на благодійні цілі.

Нагородження учасників вечора боксу в Одесі. Фото організаторів турніру

Цей жест Усика став символом єдності спорту та благодійності. Його участь надихнула присутніх і підкреслила важливість підтримки нужденних.

Захід завершився музичними виступами та збором коштів для ЗСУ, включно з продажем футболки з автографом Майка Тайсона та інших унікальних предметів.

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