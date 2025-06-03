Усик удивил гостей благотворительного вечера в Одессе

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

В последний день весны 2025 года в Одессе состоялся благотворительный вечер профессионального бокса Odesa R1 Ring в Grand Hall Renaissance. Мероприятие объединило спорт, культуру и благотворительность, собрав средства для строительства детской площадки и поддержки украинских военных.

Вечер начался с минуты молчания в память о погибших защитниках Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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Организаторы благотворительного мероприятия подчеркнули важность сохранения духа и культуры даже в трудные времена. Зрители увидели захватывающие бои с участием молодых и опытных боксеров, включая Артура Камаева, Даніеля Портареску и Оксану Бондаренко.

Вечер бокса в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Особое внимание привлек аукцион, на котором были представлены уникальные лоты, включая картину с изображением Александра Усика.

Усик на связи: искусство, благотворительность и приглашение на кофе

Во время розыгрыша картины с его изображением, Александр Усик неожиданно вышел на прямую связь с залом. Он пообещал лично подписать картину и пригласить победителя аукциона на чашку кофе. Картина была продана за 200 000 гривен одесситу Даниле, и все средства направлены на благотворительные цели.

Награждение участников вечера бокса в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Этот жест Усика стал символом единства спорта и благотворительности. Его участие вдохновило присутствующих и подчеркнуло важность поддержки нуждающихся.

Мероприятие завершилось музыкальными выступлениями и сбором средств для ВСУ, включая продажу футболки с автографом Майка Тайсона и других уникальных предметов.

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