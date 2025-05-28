Усик предупредил о вербовке детей российскими спецслужбами

Александр Усик делает заявление. Фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик записал эмоциональное обращение к школьникам Украины. Его слова прозвучали в рамках спецурока, организованного СБУ и Национальной полицией в рамках информационной кампании "Спали ФСБшника".

Как сообщает пресс-служба, речь Усика стала частью урока безопасности, направленного на борьбу с вербовкой подростков российскими спецслужбами.

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По данным Службы безопасности Украины, представители российских спецслужб все чаще пытаются использовать несовершеннолетних украинцев в целях дестабилизации обстановки внутри страны. Об этом сообщается в официальном релизе СБУ. Именно поэтому информационные кампании с участием авторитетных лиц, таких как Усик, приобретают особое значение.

Усик — о ловушках врага и защите страны

По словам спортсмена, враг пытается использовать украинскую молодежь в своих целях — через запугивания и предложения совершить диверсии, поджоги и другие преступления.

"Не ведитесь на их хитрости, не позволяйте превратить себя в оружие против своей Родины. Если вас вовлекают в поджоги, теракты, просят перенести неизвестные пакеты — немедленно обратитесь к родителям, учителям или в СБУ и полицию", — сказал Усик.

Он подчеркнул, что главное — защитить себя и своих близких, не дать себя обмануть. "Мы — украинцы. И мы всегда побеждаем", — подытожил чемпион.

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