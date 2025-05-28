Усик попередив про вербування дітей російськими спецслужбами

Олександр Усик робить заяву. Фото: скріншот YouTube

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик записав емоційне звернення до школярів України. Його слова прозвучали в рамках спецуроку, організованого СБУ та Національною поліцією в рамках інформаційної кампанії "Спали ФСБшника".

Як повідомляє пресслужба, промова Усика стала частиною уроку безпеки, спрямованого на боротьбу з вербуванням підлітків російськими спецслужбами.

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За даними Служби безпеки України, представники російських спецслужб дедалі частіше намагаються використовувати неповнолітніх українців з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Про це повідомляється в офіційному релізі СБУ. Саме тому інформаційні кампанії за участю авторитетних осіб, таких як Усик, набувають особливого значення.

Усик — про пастки ворога та захист країни

За словами спортсмена, ворог намагається використати українську молодь у своїх цілях — через залякування та пропозиції вчинити диверсії, підпали та інші злочини.

"Не ведіться на їхні хитрощі, не дозволяйте перетворити себе на зброю проти своєї Батьківщини. Якщо вас втягують у підпали, теракти, просять перенести невідомі пакунки, негайно зверніться до батьків, вчителів або до СБУ та поліції", — сказав Усик.

Він наголосив, що головне — захистити себе і своїх близьких, не дати себе обдурити. "Ми — українці. І ми завжди перемагаємо", — підсумував чемпіон.

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