Беззера із Олександрії відповів на інтерес Олімпіакоса

Жуан Безерра. Фото: "Олександрія"

Срібний призер УПЛ "Олександрія" влітку втратила головного тренера Руслана Ротаня, півзахисників Івана Калюжного, Володимира Шепелєва та інших гравців. Хто не пішов сам по закінченню контракту, команда спробує їх продати.

Одним із потенційних трансферів є правий вінгер із Бразилії Жуан Безерра, повідомив портал "Трибуна".

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Жуан Безерра. Фото: "Олександрія"

Безерра має змінити клуб

Безерра відреагував на інформацію про інтерес грецького "Олімпіакоса", який, начебто, розпочав переговори щодо його трансферу. Бразилець зазначив, що слідкує за новинами про можливі трансфери, але його пріоритетом залишається відновлення від травми та підтримка фізичної форми.

"Я стежу за всіма новинами, у яких згадується моє ім’я у світлі можливих трансферів, але зараз я зосереджений на своєму відновленні та тренуваннях, які проводжу для підтримки фізичної форми. Мої агенти разом із клубом займаються усіма переговорами", — сказав Безерра.

Бразилець, якому 22 роки, приєднався до "Олександрії" влітку 2023 року з "Васку да Гама", зіграв 24 матчі в УПЛ сезону 2024/25, забив шість голів і віддав п'ять асистів. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2026 року, а трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить 1,5 млн євро.

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